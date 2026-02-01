Asesinan a adulto mayor con un machete en Lago Ranco: sujeto que confesó el crimen fue detenido

Asesinan a adulto mayor de 68 años con un machete en Lago Ranco: sujeto que confesó el crimen fue detenido

Un adulto mayor de 68 años fue asesinado la madrugada de este domingo en Lago Ranco, en la región de Los Ríos.

La víctima fatal residía en el sector de Riñinahue, de la mencionada comuna. El fallecido fue encontrado sobre una cama, atado de pies con un cable de red. Se le encontraron múltiples heridas cortopunzantes en su cuerpo.

El caso comenzó a ser investigado por el Ministerio Público por medio del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) regional y también un equipo de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valdivia y del Laboratorio de Criminalística de la misma institución.

En medio de la investigación del caso, se concretó poco tiempo después la detención del presunto autor del hecho, quien fue hallado en el sector de Nilahue, alrededor de un kilómetro de distancia del homicidio. El imputado tenía manchas de sangre en sus zapatillas y vestimenta. Además, según detalló la PDI, habría confesado a los policías el crimen cometido.

“Estamos hablando de una persona ya detenida, en este caso de 27 años de edad, con antecedentes policiales, quien será conducido a los tribunales para efectos de controlar su detención o lo que determine el tribunal durante esta mañana”, explicó el subprefecto Hugo Leal, jefe de la Brigada de Homicidios de Valdivia.

Según antecedentes por parte del Ministerio Público, el detenido es oriundo de Santiago y habría llegado hace un año a vivir a Riñinahue. Estaba prófugo de la justicia por un homicidio frustrado ocurrido anteriormente, por el cuál ya había sido condenado.

El imputado sería formalizado durante esta jornada en el Juzgado de Garantía de Río Bueno. Mientras tanto, ECOH y PDI continúan realizando diligencias investigativas para determinar la dinámica de los hechos y recolectar mayores antecedentes.