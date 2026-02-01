Tres carabineros resultaron lesionados luego que sujeto chocara patrulla policial en Pudahuel

Tres carabineros lesionados y dos personas detenidas dejó como saldo un procedimiento policial en que ocurrieron dos accidentes de tránsito en un corto período de tiempo en Pudahuel, en la Región Metropolitana.

El primer hecho se desarrolló en el kilómetro 8 de la Ruta 68, en dirección hacia Santiago. Según detallan desde Carabineros, funcionarios policiales estaban realizando un seguimiento a un vehículo que habría participado en un accidente de tránsito en otro lugar cercano, al cual lograron finalmente detener.

“Carabineros da alcance en primera instancia a este individuo, alcanzando su detención. Luego de eso, al momento del traslado o de iniciar el traslado, posterior a la detención, ocurre un accidente de tránsito, un segundo accidente, donde involucramos a tres carabineros los cuales se encontraban en el interior de este vehículo, siendo colisionados por la parte posterior”, detalló sobre los hechos el teniente Alejandro Lizama, de la prefectura SIAT de Carabineros.

Según lo detallado por Lizama, la primera persona detenida por el primer accidente habría tenido hálito alcohólico luego de haberle realizado las primeras pruebas respiratorias. Esta persona habría participado en un accidente de tránsito en otro lugar.

Por otro lado, la persona que chocó con el vehículo policial también resultó detenida y se le estarían realizando las pruebas respectivas.

Lizama también señaló que los funcionarios policiales lesionados habrían sido trasladados por tierra con diversas lesiones. No se encontrarían en riesgo vital. El acompañante de la persona que chocó a la patrulla policial también resultó lesionada.