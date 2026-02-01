SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    PDI incauta más de un kilo de éxtasis proveniente de Canadá y detiene a tres personas en La Florida

    El operativo se concretó el miércoles, luego de que los funcionarios detectaran una encomienda postal sospechosa con origen en Canadá. Tras ello, se dio aviso a la Fiscalía Local de Pudahuel, que autorizó la aplicación de técnicas especiales de investigación.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    PDI incauta más de un kilo de éxtasis proveniente de Canadá y detiene a tres personas en La Florida

    Detectives de la Brigada Investigadora Antinarcóticos Aeropuerto (Briant Aeropuerto) de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con el Servicio Nacional de Aduanas, detuvieron a tres personas —dos ciudadanos chilenos y una mujer argentina— que esperaban una encomienda con droga proveniente de Canadá, cuyo destino final era un departamento en la comuna de La Florida, en la Región Metropolitana.

    El operativo se concretó el miércoles, luego de que los funcionarios detectaran una encomienda postal sospechosa con origen en Canadá. Tras ello, se dio aviso a la Fiscalía Local de Pudahuel, que autorizó la aplicación de técnicas especiales de investigación contempladas en la Ley 20.000, entre ellas la utilización de un agente encubierto y una entrega controlada.

    El grupo que recibiría la droga estaba compuesto por dos hombres chilenos con antecedentes policiales y una mujer argentina que, según los antecedentes policiales, registraba antecedentes por porte de arma y tráfico de drogas.

    En el procedimiento se incautó poco más de un kilo de MDMA, droga sintética conocida como éxtasis. De acuerdo con la PDI, el cargamento tendría un avalúo cercano a los 110 millones de pesos en el mercado ilícito y podría haber sido distribuido en aproximadamente 10.200 dosis.

    PDI incauta más de un kilo de éxtasis proveniente de Canadá y detiene a tres personas en La Florida

    El subprefecto Sergio Paredes Lagos, jefe de la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto, detalló que “la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto de la Policía de Investigaciones de Chile, en un trabajo coordinado con el Servicio Nacional de Aduanas, logró la incautación de la encomienda postal con origen en Canadá y destino final la comuna de La Florida, contenedora de diversas bolsas de plástico transparentes que mantenían en su interior una sustancia granulada, color ocre, que al ser sometida a la correspondiente prueba de orientación arrojó coloración positiva para la presencia de MDMA”.

    Asimismo, explicó que tras el hallazgo se tomó contacto con la Fiscalía, que autorizó las técnicas investigativas que permitieron concretar la detención de los involucrados. “El operativo logró materializar la incautación de un kilo veinte gramos de MDMA, correspondientes a diez mil doscientas dosis avaluadas en ciento diez millones de pesos”, agregó.

    Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su control de detención y formalización.

