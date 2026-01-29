Queman dos buses en Pudahuel en aniversario de muerte de barrista de Colo Colo atropellado por Carabineros

Dos buses del sistema Red fueron quemados la noche de este miércoles en la comuna de Pudahuel, en el marco del sexto aniversario de la muerte del hincha de Colo Colo Jorge Mora.

El barrista, también conocido como “El Neko”, murió el 28 de enero de 2020 en las inmediaciones del Estadio Monumental, luego de ser atropellado por un camión de Carabineros en el contexto de desórdenes tras el estallido social desatado tres meses antes.

Los incidentes de esta jornada tuvieron como primer escenario la esquina de Avenida La Estrella con Laguna Sur, de la mencionada comuna, luego de que se dieran cita en este sector hinchas de Colo Colo.

De acuerdo con información de Carabineros, alrededor de las 21.50 horas un grupo de 40 individuos, aproximadamente, mantenía en ese lugar un bus de locomoción colectiva de la empresa Red, al que luego lanzaron bombas molotov, quemándolo casi en su totalidad.

“Por lo que se traslada personal de la Prefectura de Control de Orden Público (COP) al lugar, el cual procede actuar conforme a protocolo, haciendo uso de disuasivos químicos, toda vez que lo manifestantes hicieron lanzamiento de bombas molotov a los vehículos institucionales”, informó el suboficial Cristian Vera Contreras de la 55° Comisaría de Pudahuel.

Poco después, a las 22:10 horas, un grupo de unos 20 individuos se trasladó a la intersección de Avenida La Estrella y Océano Atlántico para quemar otro bus, esta vez del recorrido 424 Pudahuel Sur, con las mismas bombas incendiarias, como informó el suboficial Vera.

Al igual que con el anterior vehículo, en ese lugar se hizo presente personal COP para obligar a los manifestantes a abandonar el sector.