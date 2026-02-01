Asesinan a interno de 34 años en Complejo Penitenciario de Valdivia: víctima tenía múltiples heridas cortopunzantes

El Ministerio Público se encuentra investigando las circunstancias en que un interno del Complejo Penitenciario de Valdivia, en la región de Los Ríos, habría resultado asesinado la mañana de este domingo.

Según la información manejada por la Fiscalía Regional de Los Ríos, la víctima de 34 años presentaba múltiples heridas cortopunzantes en su cuerpo, además de una lesión en su tráquea.

El ataque se habría producido en el módulo 54 del recinto penal, alrededor de las 10 de la mañana.

El hecho habría sido informado por Gendarmería al Ministerio Público, que instruyó la realización de diligencias investigativas a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Al lugar también concurrió el Servicio Médico Legal (SML) para el retiro del cuerpo y practicar la autopsia según los estándares establecidos en el protocolo de Minessota, que legisla la investigación de muertes de personas en recintos bajo custodia del Estado.