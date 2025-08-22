FACH señala que restos de avión hallados en Parque Nacional Morro Moreno corresponderían a nave accidentada en 1977

La Fuerza Aérea (FACH) informó esta tarde que restos de fuselaje hallados por excursionistas en el Parque Nacional Morro Moreno, en Antofagasta, corresponderían a un avión de la institución que se accidentó en Cerro Moreno en 1977.

Mediante un comunicado, se indicó que personal de la Vª Brigada Aérea -emplazada en la base aérea Cerro Moreno, al noreste de Antofagasta- “luego de efectuar un minucioso trabajo en terreno, pudo recuperar restos de una aeronave, que pertenecerían al Grumman HU-16 Albatross, avión anfibio bimotor que se accidentó en la cumbre de Cerro Moreno el 4 de septiembre de 1977”.

Asimismo, desde la rama castrense se señaló que, además, se encontraron en el sector restos óseos, los que, por orden de la Fiscalía de Aviación, serán entregados al Servicio Médico Legal de esa ciudad, a fin de derteminar su posible identificación.

Según diarios de la época, el Grumman HU-16 Albatross, fabricado en 1953, se estrelló en Cerro Moreno en el marco de ejercicios navales UNITAS, causando la muerte de sus seis ocupantes.

Finalmente, en su comunicado de esta jornada, la FACH reitera que continúa realizando pericias al resto de las piezas encontradas, “cuyos resultados serán dados a conocer oportunamente”.

B-26 desaparecido en 1962

El pasado 9 de agosto, desde la Fuerza Aérea se informó que parte de los restos hallados por excursionistas podrían corresponder a avión desaparecido en 1962.

Se trata de un B-26 Invader N°838 que desapareció el 10 de mayo de ese año, tras realizar un vuelo de instrucción. Sus tres ocupantes fueron declarados fallecidos: el teniente Mario Sepúlveda Zúñiga, el subteniente Gracián Figueroa Navarrete y el subteniente Pedro Gutiérrez.

La FACH señaló en un comunicado que se habrían contacto con las personas que realizaron el hallazgo. Tras ello, dispusieron personal de la Vª Brigada Aérea para hacer peritajes en terreno.

“En un proceso que debe ser minucioso, detallado y que tomará varias jornadas de trabajo, de manera de asegurar que se cubra toda el área de interés”, detallan al respecto.

En ese momento, la institución enfatizó que no era posible asegurar fehacientemente si los restos corresponderían al B-26 Invader desaparecido en 1962 hasta poder realizar la investigación correspondiente.

“En la zona de Morro Moreno, entre los años 1955 y 1981, se produjeron ocho accidentes aéreos en distintos lugares del sector, donde se vio involucrado material que no solamente pertenecía a la Fuerza Aérea, por lo tanto, sin realizar los peritajes correspondientes no se puede aseverar que los restos encontrados correspondan a la aeronave B-26 Invader N° 838″, explicaron.