SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fallece Carlos Meléndez, precursor de la primera señal de la televisión chilena

    El ingeniero lideró en 1957 la primera transmisión televisiva en Chile y sentó las bases de UCV Televisión.

    Por 
    Catalina Aliste
    Carlos Meléndez 2024

    Este domingo se conoció el fallecimiento de Carlos Meléndez, el ingeniero que encabezó la primera transmisión televisiva del país y sentó las bases de lo que más tarde se consolidaría como UCV Televisión, la señal pionera de la industria nacional.

    Formado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, fue profesor y director de la entonces Escuela de Electrónica, desde donde lideró las investigaciones y el desarrollo de los equipos que hicieron posible un hito impensado para la época: crear televisión en Chile sin modelos previos ni experiencia acumulada.

    El hito de 1957

    El 5 de octubre de 1957, desde la Casa Central de la universidad en Valparaíso, se realizó la primera transmisión inalámbrica de televisión en el país, enlazando la señal con el diario La Unión, en pleno centro porteño.

    Meléndez lideró a un equipo de jóvenes profesores y estudiantes que, con equipos modestos, transmisiones en blanco y negro y tecnología desarrollada localmente —incluidas cámaras y transmisores—, dieron inicio a una nueva era en las comunicaciones chilenas.

    PUCV

    Un legado que trasciende la pantalla

    Ingeniero y docente hasta sus últimos años, bajo su dirección la Escuela de Electrónica —hoy Ingeniería Eléctrica— desarrolló parte esencial de la tecnología que dio origen a la televisión chilena.

    En 2022, durante la conmemoración de los 65 años de la primera transmisión, la PUCV realizó un acto donde un Meléndez de 90 años reflexionó a ADN: “En muchos ámbitos la televisión ha sido un aporte y sigue teniendo impacto. Pero hay una deuda que se mantiene, porque surgió en las universidades que querían llevar cultura y conocimientos al público, y la televisión comercial desvió ese objetivo”.

    Dos años más tarde, fue homenajeado en su casa de estudios dado su aporte a la industria eléctrica y televisiva. En ese contexto recordó sus inicios: “Me interesaba la electrónica, estudiaba esa ciencia en la Universidad y después de titularme viajé a Estados Unidos con una beca de la CORFO. La electrónica recién estaba surgiendo por esos años y el rector Jorge González nos pidió que ocupáramos la televisión para llevar la Universidad fuera de sus aulas”.

    Más sobre:Carlos MeléndezValparaísoUCVtelevisiónTVTelevisión chilena

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hombre muere tras ser baleado en ataque a vehículo en San Ramón

    Investigan hallazgo de cadáver en Vallenar: la víctima habría sufrido una descarga eléctrica

    María Corina Machado anuncia que volverá a Venezuela para preparar “una gigante victoria electoral”

    Incendio en “Mall Chino” de Quilpué obliga a evacuar recinto: se indaga eventual intervención de terceros

    Seis cuentas en Polymarket ganan millones apostando al bombardeo de EE.UU. sobre Irán

    Zelenski cifra en más de 1.700 los drones lanzados por Rusia en una semana y reportan cinco muertos en las últimas horas

    Lo más leído

    1.
    Criteria: aprobación de Boric llega al 33% y un 48% de los encuestados valora forma en que Kast está preparando su gobierno

    Criteria: aprobación de Boric llega al 33% y un 48% de los encuestados valora forma en que Kast está preparando su gobierno

    2.
    Gobierno ingresa veto a la Ley Integral de Personas Mayores por artículos relacionados a materias laborales

    Gobierno ingresa veto a la Ley Integral de Personas Mayores por artículos relacionados a materias laborales

    3.
    Irarrázaval se transformará en una recreovía nocturna: casi 5 km para la práctica deportiva y actividades recreacionales

    Irarrázaval se transformará en una recreovía nocturna: casi 5 km para la práctica deportiva y actividades recreacionales

    4.
    Municipalidad de Peñalolén desvincula a 22 funcionarios por licencias médicas irregulares

    Municipalidad de Peñalolén desvincula a 22 funcionarios por licencias médicas irregulares

    5.
    La epidemia de los jardines infantiles vacíos

    La epidemia de los jardines infantiles vacíos

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Hombre muere tras ser baleado en ataque a vehículo en San Ramón
    Chile

    Hombre muere tras ser baleado en ataque a vehículo en San Ramón

    Fallece Carlos Meléndez, precursor de la primera señal de la televisión chilena

    Investigan hallazgo de cadáver en Vallenar: la víctima habría sufrido una descarga eléctrica

    La OPEP+ anuncia un aumento en la producción petrolera en 206 mil barriles diarios tras la muerte de Jamenei
    Negocios

    La OPEP+ anuncia un aumento en la producción petrolera en 206 mil barriles diarios tras la muerte de Jamenei

    Mercado Libre sumó 978 trabajadores a su dotación en Chile en 2025

    La mención a José Antonio Kast en los menores resultados de Western Union

    Seis cuentas en Polymarket ganan millones apostando al bombardeo de EE.UU. sobre Irán
    Tendencias

    Seis cuentas en Polymarket ganan millones apostando al bombardeo de EE.UU. sobre Irán

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    En vivo: Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentan en el Superclásico 199 del fútbol chileno
    El Deportivo

    En vivo: Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentan en el Superclásico 199 del fútbol chileno

    Con Alexis Sánchez como figura del derbi: el Sevilla consigue un heroico empate ante el Betis de Manuel Pellegrini

    Revisa el golazo de Alexis Sánchez en el derbi entre Betis y Sevilla

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026
    Tecnología

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Rafael Araneda: “Intento cada día de Festival de Viña dar la mejor versión de mí, pero yo no puedo cambiar”

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    María Corina Machado anuncia que volverá a Venezuela para preparar “una gigante victoria electoral”
    Mundo

    María Corina Machado anuncia que volverá a Venezuela para preparar “una gigante victoria electoral”

    Incendio en “Mall Chino” de Quilpué obliga a evacuar recinto: se indaga eventual intervención de terceros

    Zelenski cifra en más de 1.700 los drones lanzados por Rusia en una semana y reportan cinco muertos en las últimas horas

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers