Fallece Carlos Meléndez, precursor de la primera señal de la televisión chilena

Este domingo se conoció el fallecimiento de Carlos Meléndez, el ingeniero que encabezó la primera transmisión televisiva del país y sentó las bases de lo que más tarde se consolidaría como UCV Televisión, la señal pionera de la industria nacional.

Formado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, fue profesor y director de la entonces Escuela de Electrónica, desde donde lideró las investigaciones y el desarrollo de los equipos que hicieron posible un hito impensado para la época: crear televisión en Chile sin modelos previos ni experiencia acumulada.

El hito de 1957

El 5 de octubre de 1957, desde la Casa Central de la universidad en Valparaíso, se realizó la primera transmisión inalámbrica de televisión en el país, enlazando la señal con el diario La Unión, en pleno centro porteño.

Meléndez lideró a un equipo de jóvenes profesores y estudiantes que, con equipos modestos, transmisiones en blanco y negro y tecnología desarrollada localmente —incluidas cámaras y transmisores—, dieron inicio a una nueva era en las comunicaciones chilenas.

PUCV

Un legado que trasciende la pantalla

Ingeniero y docente hasta sus últimos años, bajo su dirección la Escuela de Electrónica —hoy Ingeniería Eléctrica— desarrolló parte esencial de la tecnología que dio origen a la televisión chilena.

En 2022, durante la conmemoración de los 65 años de la primera transmisión, la PUCV realizó un acto donde un Meléndez de 90 años reflexionó a ADN: “En muchos ámbitos la televisión ha sido un aporte y sigue teniendo impacto. Pero hay una deuda que se mantiene, porque surgió en las universidades que querían llevar cultura y conocimientos al público, y la televisión comercial desvió ese objetivo”.

Dos años más tarde, fue homenajeado en su casa de estudios dado su aporte a la industria eléctrica y televisiva. En ese contexto recordó sus inicios: “Me interesaba la electrónica, estudiaba esa ciencia en la Universidad y después de titularme viajé a Estados Unidos con una beca de la CORFO. La electrónica recién estaba surgiendo por esos años y el rector Jorge González nos pidió que ocupáramos la televisión para llevar la Universidad fuera de sus aulas”.