Falsos carabineros irrumpen en departamento del centro de Santiago simulando allanamiento y roban más de 150 celulares

Una banda de asaltantes que simuló un allanamiento policial irrumpió en un departamento ubicado en un edificio de seis pisos del centro de Santiago para robar más de 150 teléfonos, móviles la madrugada de este miércoles.

Alertados por lo que había ocurrido, efectivos de la 1° Comisaría de Carabineros de Santiago llegaron al departamento de calle Morandé 857.

En el lugar, el ciudadano peruano J. H. C. de 29 años, comerciante, sin antecedentes policiales, que se encontraba en compañía de su conviviente y una hija menor de edad, relató que cerca de las 05.00 horas, tres individuos desconocidos ingresaron a su domicilio, luciendo como funcionarios de Carabineros.

Los sujetos forzaron la puerta de ingreso, para, una vez al interior del inmueble, exigir la entrega de la totalidad de especies de valor amenazando con armas de fuego.

La víctima entregó a los falsos policías 160 teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos nuevos, mercancía avaluada en $14,5 millones, además de $1,5 millones en efectivo.

Al salir del inmueble, los desconocidos efectuaron un disparo al suelo, que no provocó ningún tipo de lesiones a los afectados.