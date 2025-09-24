SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Falsos carabineros irrumpen en departamento del centro de Santiago simulando allanamiento y roban más de 150 celulares

Los sujetos forzaron la puerta de ingreso, para, una vez al interior del inmueble, exigir la entrega de la totalidad de especies de valor a la familia afectada, amenazando con armas de fuego.

José NavarretePor 
José Navarrete
El carabinero ayuda a ocultar el negocio ilícito en Calama. (Imagen referencial)

Una banda de asaltantes que simuló un allanamiento policial irrumpió en un departamento ubicado en un edificio de seis pisos del centro de Santiago para robar más de 150 teléfonos, móviles la madrugada de este miércoles.

Alertados por lo que había ocurrido, efectivos de la 1° Comisaría de Carabineros de Santiago llegaron al departamento de calle Morandé 857.

En el lugar, el ciudadano peruano J. H. C. de 29 años, comerciante, sin antecedentes policiales, que se encontraba en compañía de su conviviente y una hija menor de edad, relató que cerca de las 05.00 horas, tres individuos desconocidos ingresaron a su domicilio, luciendo como funcionarios de Carabineros.

Los sujetos forzaron la puerta de ingreso, para, una vez al interior del inmueble, exigir la entrega de la totalidad de especies de valor amenazando con armas de fuego.

La víctima entregó a los falsos policías 160 teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos nuevos, mercancía avaluada en $14,5 millones, además de $1,5 millones en efectivo.

Al salir del inmueble, los desconocidos efectuaron un disparo al suelo, que no provocó ningún tipo de lesiones a los afectados.

Más sobre:PolicialCarabinerosDelincuenciaSeguridad

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Qué es el programa de visas H1-B para extranjeros que quieren trabajar en EE.UU. (y por qué está en medio de la polémica)

El Kremlin desestima la afirmación de Trump de que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido en la invasión

Seis chilenos detenidos en Argentina por el robo a la casa de Pampita

Jeannette Jara aborda declaraciones de Etcheberry por secreto bancario y la situación del mall de Cencosud en Vitacura

Senador Insulza se suma a reproches de Huenchumilla sobre programa de Jara y plantea que falta “coordinación”

España: Un juez pide enjuiciar a la esposa de Pedro Sánchez por malversación de fondos

Lo más leído

1.
Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

2.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

3.
Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

4.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

5.
Ante el plenario en Nueva York: Boric anuncia que Chile nominará a Bachelet para la Secretaría General de la ONU

Ante el plenario en Nueva York: Boric anuncia que Chile nominará a Bachelet para la Secretaría General de la ONU

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Temblor hoy, miércoles 24 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 24 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

Seis chilenos detenidos en Argentina por el robo a la casa de Pampita
Chile

Seis chilenos detenidos en Argentina por el robo a la casa de Pampita

Falsos carabineros irrumpen en departamento del centro de Santiago simulando allanamiento y roban más de 150 celulares

Senador Insulza se suma a reproches de Huenchumilla sobre programa de Jara y plantea que falta “coordinación”

Jeannette Jara aborda declaraciones de Etcheberry por secreto bancario y la situación del mall de Cencosud en Vitacura
Negocios

Jeannette Jara aborda declaraciones de Etcheberry por secreto bancario y la situación del mall de Cencosud en Vitacura

Resultados de canales de TV: TVN, CHV y Canal 13 recortan pérdidas, Mega sigue ganando y otros dos sorprenden

Director de Fonasa y segunda licitación que lanzarán para crear nueva modalidad: “Hemos hecho todo para que esto sea exitoso”

Qué es el programa de visas H1-B para extranjeros que quieren trabajar en EE.UU. (y por qué está en medio de la polémica)
Tendencias

Qué es el programa de visas H1-B para extranjeros que quieren trabajar en EE.UU. (y por qué está en medio de la polémica)

Qué se sabe del tifón Ragasa que está provocando evacuaciones masivas y cierre de aeropuertos en China

Cómo fue el regreso de Jimmy Kimmel a la TV tras la suspensión por sus comentarios sobre Charlie Kirk

A la U se le abre el camino: Lanús da el batacazo y elimina a Fluminense de la Copa Sudamericana
El Deportivo

A la U se le abre el camino: Lanús da el batacazo y elimina a Fluminense de la Copa Sudamericana

Los detalles de la millonaria demanda de Ivo Basay y su cuerpo técnico contra Magallanes por despido injustificado

“Tiene su firma propia en el fútbol”: el sincero elogio del DT de Nottingham Forest a Manuel Pellegrini

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Dua Lipa desmiente el despido de su mánager: “Explotar una tragedia para vender periódicos me resulta preocupante”
Cultura y entretención

Dua Lipa desmiente el despido de su mánager: “Explotar una tragedia para vender periódicos me resulta preocupante”

Gustavo Cordera vuelve a la polémica y reaviva el debate en Argentina: cómo fueron sus condenables declaraciones de 2016

La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes

El Kremlin desestima la afirmación de Trump de que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido en la invasión
Mundo

El Kremlin desestima la afirmación de Trump de que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido en la invasión

España: Un juez pide enjuiciar a la esposa de Pedro Sánchez por malversación de fondos

Estados Unidos dice que el Servicio Secreto investiga el parón de una escalera mecánica ante Trump en la sede de la ONU

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?