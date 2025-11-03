OFERTA ELECCIONES $990
Nacional

Familia denuncia robo en su domicilio en Puente Alto: asaltantes sustrajeron joyas y $2 millones en efectivo

El grupo familiar -dos adultos y tres menores de edad- fueron intimidados y obligado a permanecer en una habitación mientras se ejecutaba el robo.

Paz Rubio 
Paz Rubio
Imagen referencial.

Durante la madrugada de este lunes, una familia fue víctima del robo de varias especies de valor y millones de pesos en efectivo en su domicilio en Puente Alto, Región Metropolitana.

De acuerdo con lo informado preliminarmente por Carabineros, el delito tuvo lugar en calle Alcalde Manuel Muñoz Bahamondes y afectó a una familia compuesta por dos adultos y tres menores de edad. Al menos tres asaltantes, según la institución policial, forzaron la puerta del cierre perimetral, así como la de la vivienda, e intimidaron al grupo familiiar para luego encerrarlos en un dormitorio. Enre las especies sustraídas hay joyas, artículos electrónicos y $2 millones en efectivo.

La Fiscalía Regional Metropolitana Sur derivó el caso a la Policía de Investigaciones (PDI). El comisario Andrés Alvarado de la Brigada Investigadora de Robos Sur de la PDI, informó que "en virtud principalmente del relato de las víctimas, y sin perjuicio de ello, como brigada especializada en delitos de robo, es que estos casos, y junto a otros más, es que se levantan este tipo de información para verificar la presencia de esta banda delictual en otros hechos, y eventualmente tratar de verificar su participación en hechos ocurridos de similares características en esta comuna como en otras".

“Por ahora lo que se está desarrollando, son las diligencias relativas a la toma de declaración, de igual manera se hizo una visualización, una inspección ocular del sitio del suceso, lo que fue conducente a la solicitud del trabajo especializado del Laboratorio Criminalística Central, principalmente para ver la posibilidad de la presencia de algún tipo de huella que nos permita tratar de posicionar o identificar a alguno de los imputados, y posteriormente ya con un detalle más acabado y con una inspección ocular más profunda, verificaremos si es que los sujetos, eventualmente, como es bien se indica abandonar algún tipo de especie, ya sea en el sitio de suceso como en sus alrededores”, especificó el comisario.

