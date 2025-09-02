SUSCRÍBETE
La Tercera
Nacional

Familia sufre violento turbazo en Chicureo: cerca de ocho delincuentes amarraron a las víctimas

Los ladrones golpearon a las víctimas y sustrajeron dos vehículos, además de otras especies.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Un violento despertar sufrió una familia en la comuna de Colina, en el sector de Chicureo, luego que cerca de ocho delincuentes irrumpieran en su vivienda y robaran diversas especies.

El hecho ocurrió pasadas las 5.00 de la madrugada, en un condominio ubicado entre Avenida El Valle y Santa Catalina.

Según información preliminar, los individuos llegaron hasta ese lugar mientras la familia aún dormía.

Al sentir el ruido de los delincuentes, la familia divisó a los ocho sujetos que estaban con su rostro cubierto.

Los individuos amarraron de pies y manos a las víctimas y las agredieron con golpes de pies y puño.

Junto con ello, robaron diferentes especies, además de dos automóviles. Posteriormente huyeron del lugar.

Carabineros se encuentra trabajando para dar con los responsables del hecho.

