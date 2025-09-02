Familia sufre violento turbazo en Chicureo: cerca de ocho delincuentes amarraron a las víctimas
Los ladrones golpearon a las víctimas y sustrajeron dos vehículos, además de otras especies.
Un violento despertar sufrió una familia en la comuna de Colina, en el sector de Chicureo, luego que cerca de ocho delincuentes irrumpieran en su vivienda y robaran diversas especies.
El hecho ocurrió pasadas las 5.00 de la madrugada, en un condominio ubicado entre Avenida El Valle y Santa Catalina.
Según información preliminar, los individuos llegaron hasta ese lugar mientras la familia aún dormía.
Al sentir el ruido de los delincuentes, la familia divisó a los ocho sujetos que estaban con su rostro cubierto.
Los individuos amarraron de pies y manos a las víctimas y las agredieron con golpes de pies y puño.
Junto con ello, robaron diferentes especies, además de dos automóviles. Posteriormente huyeron del lugar.
Carabineros se encuentra trabajando para dar con los responsables del hecho.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
4.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.