Familia y autoridades intensifican búsqueda de joven en Río Rahue: lleva seis días desaparecido

Seis días lleva desaparecido el joven puertomontino Benjamín Zúñiga, quien cayó al Río Rahue durante la madrugada del 14 de septiembre, en las cercanías del antiguo Puente San Pedro de Osorno, Región de Los Lagos.

En las últimas horas, su hermano Joaquín Zúñiga hizo un llamado a la comunidad para continuar con las labores de búsqueda, solicitando “buceadores, embarcaciones, botes o personas para búsqueda terrestre que puedan colaborar en las labores que se realizan en el sector de la ribera del Rahue”.

A este llamado se sumó el diputado Mauro González (RN), quien solicitó además una coordinación multisectorial para intensificar la búsqueda, argumentando que “es fundamental que se activen los protocolos que el Estado establece para buscar a las personas extraviadas.

Hacemos un llamado a que se pueda venir con todo el equipamiento necesario para ayudar a esta familia. Hemos hecho gestiones y solicitado a Carabineros, Delegación Presidencial, Senapred, Bomberos y la Fiscalía una coordinación multisectorial para la búsqueda“, expresó.

Carabineros junto a la Unidad de Rescate Acuático y Terrestre Osorno (URAT), mantienen el servicio de búsqueda del joven. El coronel Miguel Angel Valenzuela explicó que “dada las condiciones climáticas se ha dificutado el trabajo (...) seguiremos hoy, pero entendemos que debe haber un trabajo con todas las medidas de seguridad”.