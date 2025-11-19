Familias de tripulantes de lancha Bruma: “No estamos de acuerdo con el delito que se quiere formalizar”

El abogado de las familias de los tripulantes de la lancha Bruma, Rafael Poblete, reaccionó luego de la reunión con Fiscalía en donde confirmaron que formalizarán a tres tripulantes de la embarcación Cobra por homicidio culposo, apuntando que buscarán demostrar que el delito tiene “figura dolosa”.

Esto luego de que el Ministerio Público comunicara a las familias que solicitará al Juzgado de Garantía de Coronel que agende una audiencia para formalizar investigación en contra de tres tripulantes, uno de ellos el capitán de la embarcación Cobra, Roberto Mansilla, y otros dos que se desempeñaban en el puente de navegación.

Tras la reunión, el abogado de las familias del Bruma, comentó que “es una formalización esperada, es la solicitud de formalización y estamos conformes con la formalización de Blumar como persona jurídica por su innegable responsabilidad en esta tragedia” .

Asimismo, indicó que como querellantes sostienen que el delito fue por omisión pero “en la audiencia de formalización eso no se puede debatir”.

“El Ministerio Público va a comunicar que sigue una investigación por cuasi-delito de homicidio y esperamos nosotros en el transcurso del juicio poder demostrar de la investigación formalizada, poder demostrar que la figura corresponde a una figura dolosa y luego si es que el Ministerio Público no logramos hacerlo cambiar de parecer presentar acusación por delito de homicidio por omisión”, añadió.

Por su parte, Catalina Medel, hija del capitán del Bruma y representante de las familias, manifestó que “ con la familia no estamos de acuerdo en el delito en el que se quiere formalizar. Nosotros como familia seguimos insistiendo que acá hubo dolo, entonces vamos a seguir peleando por eso”.

Respecto a la formalización de Blumar como empresa, Medel indicó que “acá ellos tienen mucha responsabilidad, o sea es una empresa súper incompetente, entonces bueno, no es lo que es bueno, pero a la vez nosotros también queremos que se formalicen a los culpables del barco”.

“La caja naranja no grabó”

Junto con ello, el abogado Poblete informó que durante la reunión con Fiscalía se confirmó que la caja naranja de la embarcación Cobra, en donde se guardan los registros del barco, no grabó nada.

“ La caja naranja no grabó y ese va a ser uno del elemento a considerar para formalizar por responsabilidad penal de la persona jurídica porque resulta inaudito, inaudito que una empresa como Blumar que debieron, debiendo haber tenido tomando las precauciones sus mecanismos de grabación no estuvieran funcionando”, apuntó.

Añadiendo que “esto es un bochorno internacional para Chile, una medida de seguridad para un caso de accidente, un siniestro, para que grave lo que ocurre en el puente de mando y que en un siniestro tan grave, no grave, es una situación bochornosa y la Armada también tiene que responder”.