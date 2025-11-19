BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Familias de tripulantes de lancha Bruma: “No estamos de acuerdo con el delito que se quiere formalizar”

    El abogado Rafael Poblete informó que durante la reunión con Fiscalía se confirmó que la caja naranja de la embarcación Cobra no grabó nada.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El abogado de las familias de los tripulantes de la lancha Bruma, Rafael Poblete, reaccionó luego de la reunión con Fiscalía en donde confirmaron que formalizarán a tres tripulantes de la embarcación Cobra por homicidio culposo, apuntando que buscarán demostrar que el delito tiene “figura dolosa”.

    Esto luego de que el Ministerio Público comunicara a las familias que solicitará al Juzgado de Garantía de Coronel que agende una audiencia para formalizar investigación en contra de tres tripulantes, uno de ellos el capitán de la embarcación Cobra, Roberto Mansilla, y otros dos que se desempeñaban en el puente de navegación.

    Tras la reunión, el abogado de las familias del Bruma, comentó que “es una formalización esperada, es la solicitud de formalización y estamos conformes con la formalización de Blumar como persona jurídica por su innegable responsabilidad en esta tragedia”.

    Asimismo, indicó que como querellantes sostienen que el delito fue por omisión pero “en la audiencia de formalización eso no se puede debatir”.

    “El Ministerio Público va a comunicar que sigue una investigación por cuasi-delito de homicidio y esperamos nosotros en el transcurso del juicio poder demostrar de la investigación formalizada, poder demostrar que la figura corresponde a una figura dolosa y luego si es que el Ministerio Público no logramos hacerlo cambiar de parecer presentar acusación por delito de homicidio por omisión”, añadió.

    Por su parte, Catalina Medel, hija del capitán del Bruma y representante de las familias, manifestó que “con la familia no estamos de acuerdo en el delito en el que se quiere formalizar. Nosotros como familia seguimos insistiendo que acá hubo dolo, entonces vamos a seguir peleando por eso”.

    Respecto a la formalización de Blumar como empresa, Medel indicó que “acá ellos tienen mucha responsabilidad, o sea es una empresa súper incompetente, entonces bueno, no es lo que es bueno, pero a la vez nosotros también queremos que se formalicen a los culpables del barco”.

    “La caja naranja no grabó”

    Junto con ello, el abogado Poblete informó que durante la reunión con Fiscalía se confirmó que la caja naranja de la embarcación Cobra, en donde se guardan los registros del barco, no grabó nada.

    La caja naranja no grabó y ese va a ser uno del elemento a considerar para formalizar por responsabilidad penal de la persona jurídica porque resulta inaudito, inaudito que una empresa como Blumar que debieron, debiendo haber tenido tomando las precauciones sus mecanismos de grabación no estuvieran funcionando”, apuntó.

    Añadiendo que “esto es un bochorno internacional para Chile, una medida de seguridad para un caso de accidente, un siniestro, para que grave lo que ocurre en el puente de mando y que en un siniestro tan grave, no grave, es una situación bochornosa y la Armada también tiene que responder”.

    Por su parte, Catalina Medel aseveró que: “A mí no me sorprende, a mí no me sorprende porque ya vimos desde un principio que ellos ya estaban gestionando todas las cosas mal. Entonces en este caso nos damos cuenta netamente que están trabajando ilegal, no están haciendo las cosas como corresponden. Y también los marinos en este caso no están haciendo la pega y lo que corresponde es fiscalizarlo de una manera más seguida”.

    Más sobre:Caso BrumaBrumaCobra

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Molymet aumenta sus ganancias al tercer trimestre ante mayores volúmenes de ventas

    Defensa de tripulantes del Cobra ante decisión de la Fiscalía de formalizarlos: “Contamos con antecedentes suficientes para demostrar la total inocencia”

    Nvidia sorprende al mercado con sus resultados y confirma auge de la IA

    Fiscalía indaga cerca de diez denuncias por delitos de connotación sexual contra menores en escuela de Viña del Mar

    Diputado Cristián Araya descarta imputaciones en su contra en arista de trama bielorrusa

    Latam y sindicato de pilotos alcanzan acuerdo poniendo fin a huelga de 8 días

    Lo más leído

    1.
    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    2.
    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    3.
    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    4.
    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    5.
    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Comienza la venta de entradas para fecha del Grupo Frontera en Chile: revisa los precios

    Comienza la venta de entradas para fecha del Grupo Frontera en Chile: revisa los precios

    Defensa de tripulantes del Cobra ante decisión de la Fiscalía de formalizarlos: “Contamos con antecedentes suficientes para demostrar la total inocencia”
    Chile

    Defensa de tripulantes del Cobra ante decisión de la Fiscalía de formalizarlos: “Contamos con antecedentes suficientes para demostrar la total inocencia”

    Familias de tripulantes de lancha Bruma: “No estamos de acuerdo con el delito que se quiere formalizar”

    Fiscalía indaga cerca de diez denuncias por delitos de connotación sexual contra menores en escuela de Viña del Mar

    Molymet aumenta sus ganancias al tercer trimestre ante mayores volúmenes de ventas
    Negocios

    Molymet aumenta sus ganancias al tercer trimestre ante mayores volúmenes de ventas

    Nvidia sorprende al mercado con sus resultados y confirma auge de la IA

    Latam y sindicato de pilotos alcanzan acuerdo poniendo fin a huelga de 8 días

    Por qué se conmemora hoy el Día Internacional del Hombre
    Tendencias

    Por qué se conmemora hoy el Día Internacional del Hombre

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    “Cállate…”: el insulto que lanzó Donald Trump a una periodista que le preguntó sobre Jeffrey Epstein

    En vivo: Santiago Wanderers recibe a Cobreloa por los cuartos de final de la liguilla de ascenso
    El Deportivo

    En vivo: Santiago Wanderers recibe a Cobreloa por los cuartos de final de la liguilla de ascenso

    ¿Se va de Uruguay?: Marcelo Bielsa convoca a conferencia de prensa en medio de los rumores de un posible adiós

    Cristóbal Campos barre con Michael Clark: “El mismo payaso que me echó del club; un títere más de los que ya sabemos”

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Finde

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    ¿Por qué se fueron “Bonehead” Arthurs y “Guigsy” McGuigan de Oasis?
    Cultura y entretención

    ¿Por qué se fueron “Bonehead” Arthurs y “Guigsy” McGuigan de Oasis?

    Lucky Man de The Verve o la canción favorita y definitiva de Richard Ashcroft

    Talcahuano rinde homenaje a Los Bunkers nombrando una plaza en su honor

    Partido Socialdemócrata de Dinamarca pierde la alcaldía de Copenhague tras 100 años en el poder
    Mundo

    Partido Socialdemócrata de Dinamarca pierde la alcaldía de Copenhague tras 100 años en el poder

    Luz verde del Congreso para publicar archivos del caso Epstein pone a prueba capital político de Trump

    Mayor seguridad y calidad del medio ambiente: por qué la gente era más feliz hace 50 años, según sondeo global de Ipsos

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?