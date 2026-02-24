SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Febrero de 2026 apunta a ser uno de los más calurosos de la última década en la Región Metropolitana

    De acuerdo a los datos de la estación Quinta Normal-Santiago entregados por la DMC, lo que va del mes lo ubica como el cuarto más cálido, ubicándose por detrás de 2023, 2025 y 2024.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    Febrero de 2026 apunta a ser uno de los más calurosos de la última década en la Región Metropolitana, según los datos entregados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

    Cabe recordar que para los próximos días desde la Dirección Meteorológica emitieron un aviso por altas temperaturas, las cuales se extenderán hasta la tarde del 25 de febrero, con máximas de hasta 34° en la Región Metropolitana.

    Si se consideran las principales estaciones meteorológicas de la Región Metropolitana, Quinta Normal-Santiago, Tobalaba y Pudahuel, febrero de 2026 se ubica entre los cuatro más cálidos de la última década, aunque sin alcanzar las temperaturas máximas registradas en 2019 o 2023.

    De acuerdo a los datos de la estación Quinta Normal-Santiago entregados por la DMC a través de su Informe Mensual de Temperatura, febrero de 2026 es el cuarto más cálido con una temperatura promedio de 31,6° en lo que va del mes y ubicándose por detrás de los años 2023, 2025 y 2024, donde se registraron temperaturas promedios de 32,6°, 32° y 31,8° respectivamente.

    A pesar de esto, el mes de febrero no presentó temperaturas máximas extremas, como las que se registraron en 2019 donde se alcanzó una máxima de 36,2°, según la misma estación.

    De acuerdo a los datos de la misma estación, la temperatura máxima del mes se registró el pasado 19 de febrero a las 16:56, con una temperatura de 35°.

    Olas de calor

    Según reporta la Dirección Meteorológica de Chile, a mediados de enero se registraron múltiples olas de calor tanto en la Región Metropolitana como de Valparaíso. Para el caso de la capital, según señalaron la ola de calor tuvo una duración de tres días afectando a las estaciones de Quinta Normal-Santiago, Tobalaba y Pudahuel.

    De acuerdo a los registros de los últimos 90 días de la estación Quinta Normal-Santiago, se han registrado tres olas de calor, la más larga extendiéndose por cinco días entre el 27 y 31 de diciembre de 2025, ocasión en que se alcanzó una temperatura máxima de 35,4° Celsius. A pesar de esto, la temperatura más alta durante una ola de calor se registró el pasado 17 de enero con un total 35,6° Celsius.

    En tanto, en el caso de la Región de Valparaíso, , la estación Rodelillo, también presentó una ola de calor de tres días, entre el 15 y el 17 de enero, con una temperatura máxima promedio de 30,6 °C y un valor máximo de 31,8 °C, registrado el 17 de enero.

    Finalmente desde la DMC señalaron que el análisis de las temperaturas máximas registradas el 18 de enero de 2026 evidenciaron que diversas estaciones del país superaron el umbral P90, presentando anomalías térmicas positivas y condiciones de calor extremo para la época.

    Récords de temperatura en 2025

    Respecto a 2025, en su Informe preliminar del Reporte Anual de la Evolución del Clima 2025, desde la DMC sostuvieron que país experimentó “un año excepcionalmente cálido y seco, en línea con la tendencia observada a nivel global”.

    De acuerdo a lo que apuntaron, la temperatura media de Chile alcanzó los 13,44 °C, ubicándose 1,13 °C por sobre el promedio climatológico de 1961–1990 y 0,69 °C sobre el promedio 1991–2020,igualando de esta forma el récord registrado en 2016.

    “La temperatura máxima es la variable que ha mostrado el mayor incremento en el país, con una tendencia de aumento de 0,2 °C por década", añade el informe, agregando que durante 2025 se alcanzo un récord de 20,2°C de media, ubicándose 1,54°C por sobre el promedio climatológico.

    En la misma línea, apuntaron que durante el año pasado se registró un déficit de precipitaciones del 25,8% a nivel nacional, ubicándose como el undécimo año más seco desde 1961.

    Además señalan que la década de 2016 a 2025, es la más seca registrada con un déficit promedio de 21,5%.

    Más sobre:CalorDMCFebreroRegión Metropolitana

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quién es el exsuegro de Gyvens Laguerre: Fiscalía sostiene que el abogado pagó a sicario para asesinar a su cuñado

    ¿A la altura de Sting sinfónico o Elton John? En qué lugar se inscribe Pet Shop Boys en la historia del Festival de Viña

    Las explicaciones de La Moneda sobre decisión de anular decreto de cable submarino chino y la presión de la Casa Blanca

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe

    Dentro del búnker donde Zelensky lideró la respuesta a la invasión rusa

    SEA recomienda aprobar ampliación de puerto de Valparaíso que demanda una inversión de US$900 millones

    Lo más leído

    1.
    Cadem: 70% cree que recorte fiscal por US$ 6 mil millones propuesto por Kast será la medida económica más difícil de cumplir

    Cadem: 70% cree que recorte fiscal por US$ 6 mil millones propuesto por Kast será la medida económica más difícil de cumplir

    2.
    Alcalde Reyes confirma desalojo total de Toma Dignidad antes de marzo: plan contempla albergue transitorio y operativo para mascotas

    Alcalde Reyes confirma desalojo total de Toma Dignidad antes de marzo: plan contempla albergue transitorio y operativo para mascotas

    3.
    Logran ubicar a tres víctimas fatales tras volcamiento de camioneta cuando intentaba cruzar el Tinguiririca

    Logran ubicar a tres víctimas fatales tras volcamiento de camioneta cuando intentaba cruzar el Tinguiririca

    4.
    Sistema free flow y peaje similar a lo que se paga en barcazas: ministra López realiza balance sobre obra del Puente Chacao

    Sistema free flow y peaje similar a lo que se paga en barcazas: ministra López realiza balance sobre obra del Puente Chacao

    5.
    “La amenaza de represalias a civiles era clara”: el angustiante testimonio de los chilenos en México tras la caída de “el Mencho”

    “La amenaza de represalias a civiles era clara”: el angustiante testimonio de los chilenos en México tras la caída de “el Mencho”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Olympiacos por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Olympiacos por la Champions League

    Quién es el exsuegro de Gyvens Laguerre: Fiscalía sostiene que el abogado pagó a sicario para asesinar a su cuñado
    Chile

    Quién es el exsuegro de Gyvens Laguerre: Fiscalía sostiene que el abogado pagó a sicario para asesinar a su cuñado

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Las explicaciones de La Moneda sobre decisión de anular decreto de cable submarino chino y la presión de la Casa Blanca

    SEA recomienda aprobar ampliación de puerto de Valparaíso que demanda una inversión de US$900 millones
    Negocios

    SEA recomienda aprobar ampliación de puerto de Valparaíso que demanda una inversión de US$900 millones

    Jorge Quiroz se desliga definitivamente de la consultora que fundó hace más de dos décadas

    Isapre Banmédica demanda al Fisco por fallo que la obligó a pagar US$ 3,7 millones por medicamento de niño

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años
    Tendencias

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    3 beneficios de comer lentejas, el “superalimento” recomendado por los médicos

    De top 20 a las qualys y challengers: la receta de Jaime Fillol para que su nieto Nicolás Jarry vuelva a la elite del tenis
    El Deportivo

    De top 20 a las qualys y challengers: la receta de Jaime Fillol para que su nieto Nicolás Jarry vuelva a la elite del tenis

    El mensaje de Carlos Palacios después de su operación de rodilla en Boca Juniors

    Presidenta de México aborda la realización del Mundial en medio de la ola de violencia: “Están todas las garantías”

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿A la altura de Sting sinfónico o Elton John? En qué lugar se inscribe Pet Shop Boys en la historia del Festival de Viña
    Cultura y entretención

    ¿A la altura de Sting sinfónico o Elton John? En qué lugar se inscribe Pet Shop Boys en la historia del Festival de Viña

    El cardenal Fernando Chomali alude al show de Kramer en Viña: “Con la fe de los chilenos no se juega”

    Bomba Estéreo cierra la segunda noche de Viña con un llamativo escenario con hongos, Flor de Rap y su hit con Bad Bunny

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe
    Mundo

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe

    Dentro del búnker donde Zelensky lideró la respuesta a la invasión rusa

    Estados Unidos asegura que “la primera opción” de Trump “es siempre la diplomacia” en plenas conversaciones con Irán

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio