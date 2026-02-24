Febrero de 2026 apunta a ser uno de los más calurosos de la última década en la Región Metropolitana, según los datos entregados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Cabe recordar que para los próximos días desde la Dirección Meteorológica emitieron un aviso por altas temperaturas, las cuales se extenderán hasta la tarde del 25 de febrero, con máximas de hasta 34° en la Región Metropolitana.

Si se consideran las principales estaciones meteorológicas de la Región Metropolitana, Quinta Normal-Santiago, Tobalaba y Pudahuel, febrero de 2026 se ubica entre los cuatro más cálidos de la última década, aunque sin alcanzar las temperaturas máximas registradas en 2019 o 2023.

De acuerdo a los datos de la estación Quinta Normal-Santiago entregados por la DMC a través de su Informe Mensual de Temperatura, febrero de 2026 es el cuarto más cálido con una temperatura promedio de 31,6° en lo que va del mes y ubicándose por detrás de los años 2023, 2025 y 2024, donde se registraron temperaturas promedios de 32,6°, 32° y 31,8° respectivamente.

A pesar de esto, el mes de febrero no presentó temperaturas máximas extremas, como las que se registraron en 2019 donde se alcanzó una máxima de 36,2°, según la misma estación.

De acuerdo a los datos de la misma estación, la temperatura máxima del mes se registró el pasado 19 de febrero a las 16:56, con una temperatura de 35°.

Olas de calor

Según reporta la Dirección Meteorológica de Chile, a mediados de enero se registraron múltiples olas de calor tanto en la Región Metropolitana como de Valparaíso. Para el caso de la capital, según señalaron la ola de calor tuvo una duración de tres días afectando a las estaciones de Quinta Normal-Santiago, Tobalaba y Pudahuel.

De acuerdo a los registros de los últimos 90 días de la estación Quinta Normal-Santiago, se han registrado tres olas de calor, la más larga extendiéndose por cinco días entre el 27 y 31 de diciembre de 2025, ocasión en que se alcanzó una temperatura máxima de 35,4° Celsius. A pesar de esto, la temperatura más alta durante una ola de calor se registró el pasado 17 de enero con un total 35,6° Celsius.

En tanto, en el caso de la Región de Valparaíso, , la estación Rodelillo, también presentó una ola de calor de tres días, entre el 15 y el 17 de enero, con una temperatura máxima promedio de 30,6 °C y un valor máximo de 31,8 °C, registrado el 17 de enero.

Finalmente desde la DMC señalaron que el análisis de las temperaturas máximas registradas el 18 de enero de 2026 evidenciaron que diversas estaciones del país superaron el umbral P90, presentando anomalías térmicas positivas y condiciones de calor extremo para la época.

Récords de temperatura en 2025

Respecto a 2025, en su Informe preliminar del Reporte Anual de la Evolución del Clima 2025, desde la DMC sostuvieron que país experimentó “un año excepcionalmente cálido y seco, en línea con la tendencia observada a nivel global”.

De acuerdo a lo que apuntaron, la temperatura media de Chile alcanzó los 13,44 °C, ubicándose 1,13 °C por sobre el promedio climatológico de 1961–1990 y 0,69 °C sobre el promedio 1991–2020,igualando de esta forma el récord registrado en 2016.

“La temperatura máxima es la variable que ha mostrado el mayor incremento en el país, con una tendencia de aumento de 0,2 °C por década", añade el informe, agregando que durante 2025 se alcanzo un récord de 20,2°C de media, ubicándose 1,54°C por sobre el promedio climatológico.

En la misma línea, apuntaron que durante el año pasado se registró un déficit de precipitaciones del 25,8% a nivel nacional, ubicándose como el undécimo año más seco desde 1961.

Además señalan que la década de 2016 a 2025, es la más seca registrada con un déficit promedio de 21,5%.