Nacional

Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

A raíz del hecho además resultaron dos personas lesionadas.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Carabineros realiza despliegue luego que funcionario fuera baleado en la cabeza durante una fiscalización en avenida Matta con Arturo Prat, en Santiago. Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Un violento crimen se registró durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Santiago, donde un hombre acabó con la vida de su pareja para posteriormente quitarse la vida.

De acuerdo a la información dada a conocer, los hechos se habrían registrado en calle Portugal alrededor de las 3:00 de la madrugada, donde un hombre habría atacado a su pareja, una mujer de 21 años.

Hasta el lugar llegó personal de Carabineros, quienes al ingresar al inmueble se percataron de la presencia de la mujer, la cual se encontraba tendida y con diversas lesiones provocadas por un arma cortopunzante.

De acuerdo a lo que detalló el capitán de Carabineros, Sheng Castillo, oficial de ronda Prefectura Santiago Central, “por motivos que se desconocen, inicia una discusión en la cual el hombre se ofusca y termina agrediendo con un arma cortopunzante a la mujer. Esto motiva la concurrencia personal policial, quienes debido a los gritos de auxilio y a los llamados de los vecinos, ingresan al inmueble, donde se puede percatar que la mujer se encontraba en el piso inconsciente”.

De acuerdo a información preliminar, al momento de ingresar personal de Carabineros, el sujeto aparentemente se encontraba descendiendo por el balcón, pasando desde el piso 12 al 11 y posteriormente arrojándose al vacío falleciendo en el lugar.

A raíz de los hechos también resultó lesionado el padre de la víctima, quien había llegado antes al lugar tras los llamados del conserje del edificio, así como al propietario del departamento del piso 11.

La fiscalía instruyó el trabajo del Labocar y el OS9 de Carabineros para esclarecer los hechos.

