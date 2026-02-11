Figuras del Partido Comunista reaccionan a las amenazas de sicariato que recibió alcaldesa de Lo Espejo

Durante la jornada de este miércoles, se dieron a conocer las declaraciones realizadas por la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), quien denunció que una banda de narcotraficantes ofreció $100 millones por su muerte .

“Me transmitieron que le pusieron valor a mi muerte, ofrecieron entre varias bandas de narcotraficantes $100 millones de pesos por mi cabeza", afirmó la jefa comunal en una entrevista con el diario La Segunda.

La autoridad local, quien lleva ocho meses de embarazo, afirmó que vecinos del sector le informaron sobre las amenazas que, posteriormente, fueron verificadas tras la denuncia presentada al Ministerio Público y que lleva una investigación en curso.

Ante esta situación, tanto el Partido Comunista como entidades públicas han reaccionado a la noticia demostrando su apoyo y respaldo a través de redes sociales.

Por medio de un comunicado, la bancada liderada por Lautaro Carmona declaró su solidaridad y respaldo a la alcaldesa y sostuvo que “condenamos categóricamente cualquier intento de amedrentamiento contra autoridades y dirigencias”.

Además, hizo un llamado a las instituciones a mantener un “avance riguroso de las investigaciones y la persecución efectiva de las redes criminales involucradas”.

🚨Declaración pública del PC de Chile ante las graves amenazas hacia nuestra compañera alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes. pic.twitter.com/9Vzqe5Vg0m — Partido Comunista de Chile (@PCdeChile) February 11, 2026

Su símil de Recoleta, Fares Jadue, también demostró su apoyo por medio de la plataforma X y expresó que “el ejercicio de la función pública y la labor territorial merecen respeto y seguridad".

Asimismo, apuntó a las autoridades competentes a “garantizar su protección y avanzar en la investigación para que hechos como estos no queden impunes”.

Diputada Karol Cariola Dedvi Missene

La senadora electa por la Región de Valparaíso, Karol Cariola, describió al hecho como “ macabro ” y reiteró su apoyo a Reyes, reconociendo que “enfrentar al crimen organizado, embarazada, no es solo valentía, es amor profundo por su comuna”.

Otra de las figuras que expresó su solidaridad siendo parte del Partido Comunista fue la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, quien destacó la labor de la jefa comunal de Lo Espejo y le entregó “mucha fuerza y todo nuestro cariño ante esta grave amenaza. ¡Estamos contigo!“.

Por otra parte, la alcaldesa Reyes agradeció el apoyo entregado desde fuera de la colectividad por las autoridades policiales y el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, quien también expresó su apoyo en la plataforma X.