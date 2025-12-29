SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Fin de año al rojo: emiten alerta en la RM por temperaturas que llegarían a los 36 °C

    Autoridades hicieron un llamado a no exponerse al sol entre las 11 y las 17 horas entre el lunes 29 y el miércoles 31. Presidente Boric pidió prevenir conductas que puedan originar incendios en zonas con alta vegetación.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    Alerta en la Región Metropolitana por altas temperaturas extremas: revisa cuántos grados habrá en tu sector. Foto: ATON.

    Los últimos días de 2025 estarán marcados por las altas temperaturas que se registrarán en la Región Metropolitana a partir de este lunes 29 y hasta el miércoles 31.

    Es por ello que este domingo el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la RM por “calor extremo”, con lo que el organismo de emergencia moviliza recursos ante eventualidades por la “severidad del evento”.

    De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), los termómetros llegarán a los 36 grados Celsius (°C) en algunas comunas. En detalle, este lunes en la zona cordillera costa las temperaturas máximas oscilarán entre los 33 °C y 35 °C, mientras que en la precordillera y el valle de la zona centro la temperatura máxima estará entre 34 °C y 36 °C. Números similares se registrarán el miércoles 31, en la previa de las celebraciones por Año Nuevo.

    Pero la alerta meteorológica por altas temperaturas no solo se queda en Santiago. De acuerdo con los reportes oficiales, esto se registrará entre Coquimbo y Ñuble.

    Así las cosas, las autoridades hicieron un llamado a la precaución por los problemas de salud que pueden provocar las altas temperaturas en una parte de la población, así como también a tener cuidado con las probabilidades de que se registren incendios, especialmente en sectores de alta vegetación.

    La ministra (s) de Desarrollo Social y Familia, Paula Poblete, llamó a no exponerse al sol entre las 11.00 y las 17.00. “Sabemos que esta semana vienen temperaturas alrededor de 34, 35 grados, por lo tanto podemos evitar todas las consecuencias que eso puede tener. Así es que, insisto, la recomendación a hidratarse, usar ropa ligera, protegerse con gorros, con protector solar y evitar salir en el horario de mayor calor”, dijo.

    Por su lado, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, explicó qué hacer si una persona sufre un “golpe de calor” por las altas temperaturas. “Lo primero es llevar a la persona a un lugar más fresco, a la sombra, y ponerle paños fríos, compresas, lo que tenga, en las zonas donde hay más vasos sanguíneos que puedan permitir con eso bajar la temperatura corporal. A con eso me refiero el cuello, el estómago, la parte interior del de los codos, eso como primera medida para bajar la temperatura”.

    También dijo que, si era necesario, llamar de inmediato al SAMU (131) o a Salud Responde (600 360 7777).

    Incendios

    Por otro lado, el director de Senapred de la RM, Miguel Muñoz, hizo un llamado a evitar actividades que pudiesen desencadenar un incendio forestal. “Primero, frente a los incendios forestales, no hacer actividades que irroguen algún trabajo, con herramientas que hagan chispas, porque va a haber combustible disponible y eso puede ser propicio para que se propaguen los incendios forestales. No usar fuego, particularmente asados y demás. En fin de cuentas, no tener conductas que tengan que ver con posibilidades de ignición”, sostuvo.

    Por su parte, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, dijo que “las altas temperaturas coinciden con la celebración de Año Nuevo, razón por la cual reiteramos un llamado a la población a planificar sus actividades, a tener conductas de autocuidado y que la celebración no sea un momento que tengamos que lamentar un incidente”.

    Por último, la directora regional de Conaf, Elke Huss, recordó que los incendios forestales en la RM son generados por acción humana en un 100%.

    Quien también se refirió a las altas temperaturas fue el presidente Gabriel Boric. “Por favor no prendas fuego, realices fogatas ni lances colillas de cigarro en parques ni áreas verdes. Tampoco realices quema de basura ni uses herramientas que generen chispas”.

    “No nos cansaremos de decirlo: prevenir un incendio siempre será más fácil que combatirlo”, remató.

    Según el último reporte de Senapred del domingo, tres siniestros se mantenían en combate. El más grande se encuentra en la comuna de Pichidegua, en la Región de O’Higgins, con más de 260 hectáreas quemadas.

