Fin de semana largo: alrededor de 233 mil vehículos han salido de la RM por Semana Santa

Carabineros de Chile constató que, hasta las 11.30 horas del viernes, ya se ha registrado la salida de 233 mil vehículos de la Región Metropolitana por esta Semana Santa.

El general Víctor Vielma Vidal, jefe de Zona Tránsito Carreteras y Seguridad Vial, explicó en un punto de prensa que quedan 227 mil vehículos restantes por salir de la región. Además, recalcó que “las que han tenido mayor demanda de salida ha sido la Ruta 5 Sur, ruta 68 y ruta 78″.

Las cifras de proyecciones indicaban que iba a haber una hora peak de salida de flujo vehicular, que se “dio alrededor de las 21.00 horas, pero a las 21.30 se normalizó el tráfico en las diferentes rutas”, explicó el general.

Respecto a los accidentes de tránsito, Vielma destacó que “la planificación de Carabineros de Chile a nivel nacional arrojó que se fiscalizaron y controlaron a más 18 mil conductores. Lo que nos permitió la notificación de más de 600 conductores que no respetaban las instrucciones legales como el exceso de velocidad, el no uso del cinturón de seguridad y el no uso del sistema de retención infantil . Lo cual son causalidades que contribuyen a un siniestro".

Por la planificación y presencia activa de Carabineros, se están haciendo controles y fiscalizaciones ”en las diferentes rutas y carreteras del país. Esto nos ha permitido desarrollar más de 3.500 exámenes que les practicamos a los conductores, de los cuales se logró la detención de 46 personas. 40 de ellos asociados al consumo de alcohol y seis de ellos asociados al consumo de drogas" , destacó el general.

El general Víctor Vielma Vidal, kefe de Zona Tránsito Carreteras y Seguridad Vial, hizo un llamado a que los conductores “tuviesen una conducta responsable para pasar un fin de semana en familia. La conducción bajos los efectos del alcohol o de la droga son incompatibles para manejar”, cerró.

Ya van tres muertes registradas en carreteras

Según Carabineros, ya se registran dos accidentes de tránsito en la Región del Maule y uno en la Región de La Araucanía.

Desde la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT), se constató un choque en la localidad de Quella, en la ruta M-670 en la ciudad Cauquenes, en el que una mujer adulta falleció.

El teniente Carlos Ramírez de la unidad SIAT Talca, explicó “que se registró el fallecimiento de una mujer adulta producto de la gravedad de sus lesiones y también se encuentra un segundo lesionado que se encuentra en estado grave. En el lugar se están realizando las diligencias para establecer qué pasó”, explicó en un post de redes sociales.

Por otro lado, en la misma Región del Maule, falleció un hombre en el choque en la comuna de Chanco.

El teniente de Carlos González de la Unidad SIAT Talca “ el automóvil involucrado se habría dado a la fuga tras el accidente. Por ello, se están dando a lugar todas las diligencias pertinentes”, explicó.

La tercera muerte ocurrió en Freire, de la Región de La Araucanía.