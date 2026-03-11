SUSCRÍBETE
    Nacional

    Fiscal Carrera en tercera jornada de formalización de Guerra: “Prácticamente el Ministerio Público se transformó en un instrumento de grupos de interés”

    Durante este miércoles continuó la audiencia de formalización contra el exfiscal Manuel Guerra.

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla

    Durante la jornada de este miércoles continuó la audiencia de formalización contra el exfiscal Manuel Guerra, quien es investigado por los delitos de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto, en el marco del denominado caso Hermosilla.

    En la ocasión, el fiscal Mario Carrera dio lectura a declaraciones de diferentes personas como el exfiscal de Alta Complejidad, Carlos Gajardo, o el exfiscal adjunto del caso Penta, Pablo Norambuena, donde se da cuenta del actuar que mantuvo Guerra.

    Carrera sostuvo que la declaración de Carlos Gajardo coincide con otros testimonios que cuestionan la falta de fundamentos técnicos en las decisiones adoptadas, agregando que “lo que acá estuvo siempre en cuestionamiento fue cómo subyugó esas decisiones a otros intereses distintos de las convicciones técnicas a las cuales un fiscal regional puede haber arribado”.

    “Acá prácticamente el Ministerio Público se transformó en un instrumento de otras personas o grupos de interés en relación a cada una de estas causas”, añadió Carrera.

    El fiscal Carrera señaló que “hoy día, cuando tenemos el mapa completo” se puede dar cuenta que “más que importar las opiniones de los organismos técnicos al interior del Ministerio Público, importaban más las opiniones de ciertas personas como la del señor Hermosilla, que no era interviniente y nunca lo fue en ninguna de estas causas”.

    Carrera además abordó el caso de Exalmar apuntando que “yo en particular nunca había visto que un fiscal regional viera solo una causa”, añadiendo que “esa causa no era comentada con absolutamente nadie al interior del Ministerio Público, porque no quería que se filtraran ciertos antecedentes, pero sí era comentada con otras personas que no tenían ninguna participación en la causa, más que intereses sobre la misma”.

    “Entonces, esto es grave, desde todo punto de vista, y reitero, da la impresión de que el Ministerio Público estuviese, en el caso de la Fiscalía Metropolitana Oriente, en el periodo en el cual se mantuvo el fiscal Guerra tomando decisiones en esta causa, sometido a otros intereses”, expresó.

    Audiencia de formalización contra el exfiscal Manuel Guerra. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Declaraciones del exfiscal nacional Jorge Abbott

    En la ocasión, Carrera además hizo lectura de las declaraciones de exfiscal nacional Jorge Abbott, quien señaló que Guerra le pidió reasignar la causa Penta a otro fiscal regional.

    “Una frase que nos dice el señor Abbott, de acuerdo a qué representa esa solicitud del señor Guerra, simplemente lo ve hoy, a la distancia y conociendo la parte del puzzle que faltaba, como, primero, una manipulación, y en segundo lugar, como una forma de resguardarse, precisamente en caso de que pasara lo que pasó después”, detalló Carrera.

    El fiscal además mencionó que Guerra, “jamás le dijo (a Abbott), por ejemplo, aquellas conversaciones donde le escribía al señor Hermosilla para que conversara con el señor Chadwick en torno a ir cerrando las causas, cierto, que afectaban a la UDI. Ese tipo de consideraciones nunca estuvieron en conocimiento, reitero, de las distintas personas que tenían un poder de decisión”.

    Declaraciones del senador Manuel José Ossandón (RN)

    En la ocasión, el fiscal también leyó declaraciones del senador Manuel José Ossandón, quien había sido formalizado por la fiscalía de Alta Complejidad Oriente por el delito de tráfico de influencias y fue sobreseído en 2022.

    Es así como el fiscal relató que respecto a las conversaciones que salieron a la luz entre Guerra y Hermosilla, Ossandón señaló “en esas conversaciones se observan mensajes entablados en los meses de junio y de agosto del 2020, que tienen por objeto una causa judicial penal, respecto de la cual fue investigado como imputado de manera absolutamente irregular e injusta”.

    “Las comunicaciones que pude ver y que junto con la denuncia que hago entrega en estos momentos, queda claro que este fiscal Guerra le pide, comillas, instrucciones al gobierno, manipulando diversas investigaciones. A mí este sujeto no me investigó, más bien me inventaron cosas”, agregó.

    Finalmente según leyó el fiscal, Ossandón apuntó que “ahora que salieron estas conversaciones, me queda claro que efectivamente había una operación que involucraba al fiscal Manuel Guerra con Luis Hermosilla, quien en esa fecha se desempeñaba como asesor del Ministerio del Interior. Y por eso ahora entiendo todo lo que ocurrió”.

