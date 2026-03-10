SUSCRÍBETE
    Nacional

    Fiscal defiende solicitud de prisión preventiva para Manuel Guerra: “Es la medida cautelar necesaria en esta causa”

    "Tuvimos una institución que básicamente parecía que estuviese subordinada a otros intereses distintos de la persecución penal", comentó el persecutor Mario Carrera haciendo referencia a la influencia del abogado Luis Hermosilla en el actuar del imputado.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, aseguró que la prisión preventiva es “la medida cautelar necesaria” en la causa contra el expersecutor Manuel Guerra.

    El otrora jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente está siendo formalizado por su presunta responsabilidad en delitos de cohecho, prevaricación y violación de secreto, en una investigación que partió al conocerse sus diálogos con el abogado Luis Hermosilla.

    En un acuerdo con la defensa, el Ministerio Público había determinado solicitar solo el arresto domiciliario del imputado, sin embargo, el ente persecutor revirtió esa decisión al estimar que la declaración que hizo Guerra en la audiencia contravenía los términos pactados.

    “Nosotros entendemos que la medida cautelar es proporcional a los hechos que se están investigando. Acá, si ustedes se dan cuenta, tuvimos una institución que básicamente parecía que estuviese subordinada a otros intereses distintos de la persecución penal. Y eso atenta contra el Estado de Derecho. Por lo tanto, ahí es donde está la gravedad de la situación efectivamente que se está investigando en esta causa”, afirmó Carrera, tras la audiencia de este martes, haciendo referencia a la influencia del abogado Luis Hermosilla en el actuar del imputado.

    El fiscal afirmó que “los hechos objetivos son en que acá se tomaron ciertas decisiones donde, al parecer, y bajo el criterio del Ministerio Público, no solamente estuvieron influidas por lo técnico, por cuestiones efectivamente 100% legales, sino que había otros elementos”.

    “Eso es lo que estamos nosotros tratando de acreditar el día de hoy. Tenemos toda la creencia de que tenemos la razón. Por algo deducimos la imputación”, sostuvo el fiscal regional.

    Respecto al acuerdo desechado, Carrera comentó que si había “una renuncia por parte de la defensa en cuanto a alegar los antecedentes de la investigación y allanarse, por tanto, a la investigación del Ministerio Público”, no les complicaba que se estableciera su arresto domiciliario total,

    “Como aquello que habíamos tenido a la vista para llegar a ese acuerdo no se cumplió, simplemente hoy día estamos pidiendo prisión preventiva”, puntualizó.

    En esa línea, el fiscal justificó la decisión de solicitar prisión preventiva.

    “Los hechos no han dejado de ser graves. La necesidad de cautela, como pocas veces, está, efectivamente, entendemos, acreditada. Y por eso es que hicimos la solicitud que hicimos, que es prisión preventiva. Y mañana vamos a fundamentar el por qué esa es la medida cautelar que es necesaria en esta causa”, recalcó.

    Carrera manifestó su conformidad con la declaración del imputado, asegurando que confirmaba varios de los planteamientos de la indagatoria y comentando que su excolega quiso “darle ciertas interpretaciones a algunas cuestiones”.

    La audiencia debe continuar este miércoles, con la discusión de la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público y los querellantes.

    Más sobre:Caso AudioManuel GuerraMario Carrera

