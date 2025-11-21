Fiscal nacional por formalización de trama bielorrusa: “A ratos esa audiencia parecía un mini juicio”

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a las investigaciones realizadas en torno a la trama bielorrusa, aseverando que está vigente y que durante la formalización le dio la impresión que " parecía un mini juicio ”.

La audiencia duró ocho jornadas, donde Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos son los imputados en el caso que, a cargo de la Fiscalía Regional de Los Lagos, investiga delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.

Al ser consultado al respecto en radio Duna, el fiscal nacional abordó el cuestionamiento de la magistrada Michel Ibacache en torno a unas pruebas que presentó el Ministerio Público, señalando que “ es una investigación vigente, parecía un mini juicio esa audiencia de formalización ”.

“Desde un ciudadano de a pie y también para los que somos abogados, a ratos esa audiencia de formalización parecía un mini juicio”, reiteró.

En esa línea, Valencia explicó que la jueza realizó observaciones respecto a la evidencias. Sin embargo, apuntó que “uno debe agradecerle a un juez. Cuando el juez te comienza a anticipar cuáles son los elementos que le interesan que profundice, cuáles son los elementos o las circunstancias sobre las cuales hay que tener más claridad”.

Asimismo, le consultaron si la magistrada Ibacache se había excedido, a lo que el fiscal nacional lo negó y mencionó que “ nadie lo ha planteado de esa manera, y finalmente esa magistrada, yo entiendo que la prensa difundió distintos comentarios que podían entenderse en el sentido de que estaba haciendo un reproche del Ministerio Público, pero me quedo finalmente con la resolución”.

Ante eso, le reiteraron que si fue un reproche y les consultaron por los cuestionamientos respecto a pruebas agregadas mientras se llevaba a cabo la audiencia, a lo que aclaró que “ es inusual que se acompañan antecedentes que no estaban antes del inicio de la audiencia durante el debate, por supuesto que es inusual porque también es inusual una audiencia de formalización que dura casi 10 días”.

“La investigación no está interrumpida por la audiencia de formalización y me parece que los fiscales habrían sido negligentes si no hubiera continuado la investigación durante el debate”, agregó.