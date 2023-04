Fiscal nacional propone crear cárceles “severas para los cabecillas del crimen organizado”

Esta mañana, el fiscal nacional, Ángel Valencia, planteó la necesidad de crear una cárcel especial “severa” para albergar a los “cabecillas del crimen organizado”, como medida para impedir que se sigan planificando delitos desde el interior de los recintos penitenciarios y también para aislar a los líderes de las bandas criminales.

“Es posible hacer cárceles estrictas, severas, a los que los acusados y condenados teman ir, que no sea un lugar donde no teman ir porque van a seguir delinquiendo, a las cuales no quieran ir, hagan lo posible por eludir ir y que impidan que sigan delinquiendo desde ellas. Cárceles severas para los cabecillas del crimen organizado, no para cualquier imputado, y que sea responsable de los estándares internacionales de DDHH”, propuso la máxima autoridad del Ministerio Público en diálogo con Radio Cooperativa.

El planteamiento de Valencia responde, según comentó, a que enfrentar la situación actual de las cárceles es crucial para combatir el crimen organizado y también para frenar el aumento de bandas delictuales que se organizan al interior de los recintos penitenciarios, idea que planteó ayer durante la cuenta pública de la Fiscalía Nacional.

“En el ámbito penitenciario nos parecía que la situación en las cárceles no impedía que se siguiera delinquiendo desde dentro de las cárceles hacia afuera y tampoco que se combatiera el delito desde su interior. (Es importante) aumentar la capacidad para los privados de libertad de máxima seguridad y lo que hemos sostenido es que necesitamos hacer un esfuerzo que vaya más allá, desplegar toda nuestra capacidad creativa y todo el conocimiento que tenemos para tener cárceles efectivas”, relevó el líder del ente persecutor.

En ese sentido, Valencia enfatizó en la experiencia del sistema penitenciario italiano y en su metodología para disminuir los índices de criminalidad organizada. “Es importante mirar la experiencia italiana, los italianos optimizaron su esfuerzo para combatir el crimen organizado, crearon nuevas cárceles respetando los estándares europeos en materia de DDHH. Es posible hacer más”, llamó Valencia.

Desde el gobierno, en tanto, anunciaron que están evaluando construir otra cárcel de máxima seguridad que permita aislar a los líderes del crimen organizado, que se sumaría a la actual Cárcel de Alta Seguridad (CAS) emplazada en las inmediaciones de la ex-Penitenciaría.

“Estamos proyectando la construcción de más módulos y también de otra cárcel. Estamos evaluando la construcción de otra cárcel de máxima seguridad que nos permita tener ahí a los líderes de las bandas criminales”, anunció el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo Falcón, el pasado 11 de abril.

Según las unidades de Investigación Criminal e Inteligencia Penitenciaria de Gendarmería, al 17 de mayo de 2022 se habían identificado un total de 852 bandas criminales recluidas en recintos penitenciarios a nivel nacional, conformadas por un total de 2.764 integrantes.

De esta última cifra, 2.200 corresponden a chilenos y 649 extranjeros, de los cuales 241 son internos de nacionalidad colombiana, quienes constituyen la mayor cantidad de extranjeros como parte de bandas criminales.

La mayoría de esas agrupaciones corresponden a bandas recluidas por delitos asociados a tráfico de estupefacientes: un total de 586 organizaciones. Mientras que respecto a sujetos identificados como líderes, se ha contabilizado a un total de 398 internos jefes de bandas recluidos a nivel nacional, de los cuales 220 son imputados y 178 condenados; 359 hombres y 39 mujeres.

“No solo hemos aumentado el número de delincuentes que han cometido delitos más peligrosos, sino que también tenemos presencia de bandas organizadas. Cuando asumimos, solo existían 5 módulos de alta seguridad de los 80 recintos”, detalló el subsecretario Gajardo Falcón.

“Vamos a derrotar al crimen organizado, el Estado de Chile va a derrotar al crimen organizado y lo vamos a hacer porque no tenemos opción. La alternativa de no hacerlo es impensable”, cerró el fiscal nacional Ángel Valencia.