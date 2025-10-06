Fiscal Orellana e inicio del juicio contra Héctor Espinosa: “La fiscalía tiene antecedentes, tiene pruebas suficientes”

El fiscal Miguel Ángel Orellana apuntó que la fiscalía tiene antecedentes y pruebas suficientes contra el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, por el caso en el que se le acusa de falsificación de instrumento público y lavado de activos.

Según apuntó el fiscal, luego de que Espinosa se declarara inocente temprano por la mañana, “la fiscalía tiene antecedentes, tiene pruebas suficientes”, añadiendo que “estamos confiados, de que vamos a tener fuerza suficiente para formar convicciones en el tribunal, acerca de que los delitos que la fiscalía dice que ocurrieron, ocurrieron, y que tanto don Héctor Espinosa como doña María Magdalena Neira tuvieron participación en ellos”.

El fiscal además señaló respecto a las pruebas que se presentarán durante el juicio que “efectivamente hay pruebas tanto testimonial, en general, prueba pericial, documental”.

“Mañana vamos a estar en condiciones de iniciar con los alegatos de apertura, y eventualmente, si el tiempo alcanza, entendemos que van a desarrollarse las declaraciones de los acusados”, detalló.

Inicio del juicio

Durante la mañana de este lunes se realizó el inicio del juicio oral en el Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago. En la ocasión, se leyó la acusación contra el exdirector de la PDI y su esposa, María Magdalena Neira.

Es así como a Espinosa ”se le atribuye haber sustraído, entre los años 2015 y 2017, en dependencia del edificio institucional ubicado en calle General Mackenna número 1370 en Santiago, sumas de dinero proveniente de estos recursos públicos. Las sustracciones identificadas totalizarían al menos 146 millones de pesos".

“Los acusados Héctor Espinosa Valenzuela y María Magdalena Neira Cabrera, a sabiendas del origen ilícito de los dineros provenientes de la malversación, habrían realizado diversas maniobras para ocultar o disimular dicho origen e integrar estos fondos al sistema económico y financiero formal”, agrega la acusación.

Además, a Espinosa se le acusa de falsificación de instrumento público al haber presentado declaraciones falsas a Contraloría respecto a los fondos reservados utilizados.

“Entre los años 2015 a 2017 el acusado Héctor Espinosa Valenzuela en su calidad de director general de la PDI habría faltado a la verdad en la narración de hechos sustanciales de forma reiterada al afirmar haber utilizado esos fondos al tenor del artículo 6 de la ley 19.863 esto es, conforme a los fines propios de las tareas públicas relativas a la seguridad interna y externa y el orden público del país en circunstancias que al menos una par de éstos fueron sustraídos por el referido acusado de manera reiterada”, mencionaron.

El Ministerio Público se encuentra solicitando 20 años de prisión para el exdirector de la PDI, 10 por el delito de malversación, cinco por falsificación y otros cinco años por lavado de activos. Mientras que su esposa arriesga cinco años por lavado de activos.