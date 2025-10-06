SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Fiscal Orellana e inicio del juicio contra Héctor Espinosa: “La fiscalía tiene antecedentes, tiene pruebas suficientes”

En el Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago inició durante este lunes el juicio oral contra el exdirector de la PDI.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
El exdirector de la PDI, Héctor Espinosa.

El fiscal Miguel Ángel Orellana apuntó que la fiscalía tiene antecedentes y pruebas suficientes contra el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, por el caso en el que se le acusa de falsificación de instrumento público y lavado de activos.

Según apuntó el fiscal, luego de que Espinosa se declarara inocente temprano por la mañana, “la fiscalía tiene antecedentes, tiene pruebas suficientes”, añadiendo que “estamos confiados, de que vamos a tener fuerza suficiente para formar convicciones en el tribunal, acerca de que los delitos que la fiscalía dice que ocurrieron, ocurrieron, y que tanto don Héctor Espinosa como doña María Magdalena Neira tuvieron participación en ellos”.

El fiscal además señaló respecto a las pruebas que se presentarán durante el juicio que “efectivamente hay pruebas tanto testimonial, en general, prueba pericial, documental”.

“Mañana vamos a estar en condiciones de iniciar con los alegatos de apertura, y eventualmente, si el tiempo alcanza, entendemos que van a desarrollarse las declaraciones de los acusados”, detalló.

Inicio del juicio

Durante la mañana de este lunes se realizó el inicio del juicio oral en el Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago. En la ocasión, se leyó la acusación contra el exdirector de la PDI y su esposa, María Magdalena Neira.

Es así como a Espinosa ”se le atribuye haber sustraído, entre los años 2015 y 2017, en dependencia del edificio institucional ubicado en calle General Mackenna número 1370 en Santiago, sumas de dinero proveniente de estos recursos públicos. Las sustracciones identificadas totalizarían al menos 146 millones de pesos".

“Los acusados Héctor Espinosa Valenzuela y María Magdalena Neira Cabrera, a sabiendas del origen ilícito de los dineros provenientes de la malversación, habrían realizado diversas maniobras para ocultar o disimular dicho origen e integrar estos fondos al sistema económico y financiero formal”, agrega la acusación.

Además, a Espinosa se le acusa de falsificación de instrumento público al haber presentado declaraciones falsas a Contraloría respecto a los fondos reservados utilizados.

“Entre los años 2015 a 2017 el acusado Héctor Espinosa Valenzuela en su calidad de director general de la PDI habría faltado a la verdad en la narración de hechos sustanciales de forma reiterada al afirmar haber utilizado esos fondos al tenor del artículo 6 de la ley 19.863 esto es, conforme a los fines propios de las tareas públicas relativas a la seguridad interna y externa y el orden público del país en circunstancias que al menos una par de éstos fueron sustraídos por el referido acusado de manera reiterada”, mencionaron.

El Ministerio Público se encuentra solicitando 20 años de prisión para el exdirector de la PDI, 10 por el delito de malversación, cinco por falsificación y otros cinco años por lavado de activos. Mientras que su esposa arriesga cinco años por lavado de activos.

Más sobre:Héctor EspinosaPDIFiscalMiguel Ángel Orellana

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

De “decepcionante y mediocre” a “cumple con creces”: la crítica se enfrenta y divide ante el nuevo disco de Taylor Swift

Lula pide a Trump en una llamada telefónica que retire los aranceles y las sanciones a funcionarios brasileños

Encuentran cadáver de un hombre en relleno sanitario de Copiapó

“Vago y deficiente entendimiento de los problemas”: La dura auditoría a Transelec por el apagón del 25F

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

“Uno no puede estar escondido”: Jara emplaza a Kast por ausencia en programas de entrevistas

Lo más leído

1.
Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

2.
Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

3.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

4.
Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

5.
DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Mira acá el Tiny Desk completo de 31 Minutos

Mira acá el Tiny Desk completo de 31 Minutos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Servicios

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores Femenina

Rating del domingo 5 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 5 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos
Chile

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos

Encuentran cadáver de un hombre en relleno sanitario de Copiapó

Fiscal Orellana e inicio del juicio contra Héctor Espinosa: “La fiscalía tiene antecedentes, tiene pruebas suficientes”

“Vago y deficiente entendimiento de los problemas”: La dura auditoría a Transelec por el apagón del 25F
Negocios

“Vago y deficiente entendimiento de los problemas”: La dura auditoría a Transelec por el apagón del 25F

¿Recuerda al buscador de tesoro de Juan Fernández? Persevera en su intento y tribunal le da la razón

Cobre extiende su alza y está cerca de alcanzar un máximo histórico

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina
Tendencias

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Por qué Gisèle Pelicot, la mujer drogada y abusada por su exesposo y más de 50 hombres, volvió a tribunales

Cómo China obtiene petróleo de Irán en secreto y evita las sanciones de EEUU, según reportes

Dónde y a qué hora ver a U. Católica vs. Ñublense por la Liga de Primera
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a U. Católica vs. Ñublense por la Liga de Primera

Dónde y a qué hora ver a Ucrania vs. España en el Mundial Sub 20

El cheque que cobra Christian Garin tras su título en el Challenger de Antofagasta

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025
Finde

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

De “decepcionante y mediocre” a “cumple con creces”: la crítica se enfrenta y divide ante el nuevo disco de Taylor Swift
Cultura y entretención

De “decepcionante y mediocre” a “cumple con creces”: la crítica se enfrenta y divide ante el nuevo disco de Taylor Swift

Rush vuelve a la vida con gira de reunión y nueva baterista

Teatro Zoco estrena “La verdad”, de Florian Zeller

Lula pide a Trump en una llamada telefónica que retire los aranceles y las sanciones a funcionarios brasileños
Mundo

Lula pide a Trump en una llamada telefónica que retire los aranceles y las sanciones a funcionarios brasileños

Israel deporta a 171 activistas más de la flotilla, incluida Greta Thunberg

Incidentes con drones gatillan preocupación en los países de la OTAN

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia