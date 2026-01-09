Fiscal regional de Antofagasta pone énfasis en rol del Estado en lucha contra el fenómeno de la “favelización”

La jornada de este viernes el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, realizó la cuenta pública 2025, insistiendo en su llamado a estar alertas frente al avance de las organizaciones criminales.

El persecutor recalcó, en ese sentido, la necesidad de frenar la “favelización” de campamentos, un fenómeno que se traduce en la captura de poblaciones con técnicas que utilizan las estructuras criminales con miras a ocultar su actuar ilegal en los territorios. En este caso, los campamentos.

Como han establecido en el Ministerio Público, estos grupos delictuales suelen ir construyendo viviendas hacia las zonas más altas de la ciudad, haciendo los caminos más estrechos y así impedir el paso de vehículos y entrampar el tránsito de las policías. De esta manera obligan a los funcionarios, de cierta forma, a entrar a pie, lo que hace el operativo menos expedito y más riesgoso. Les permite a las bandas, por otro lado, tener más tiempo para huir, puesto que hay “soldados” en las zonas más bajas que avisan de cualquier movimiento.

En ese sentido, el persecutor regional planteó la necesidad de que el Estado intervenga y recupere los campamentos, resguarde la integridad fronteriza para evitar el ingreso de organizaciones criminales y dote de mayores recursos humanos y técnicos al Ministerio Público y las policías.

“Como parte del Estado, debemos tener una premisa irrenunciable. El desarrollo de Chile no es negociable, y la paz de nuestras familias en el norte es la frontera que nadie, absolutamente nadie, debe volver a cruzar con impunidad”, sostuvo Castro Bekios.

Incautaciones de droga

En medio de la cuenta pública, el jefe de Antofagasta destacó ante los presentes las históricas incautaciones de drogas realizadas el año pasado junto a Carabineros y la PDI, las cuales totalizaron 38,8 toneladas, con un avalúo cercano a los $236 mil millones.

De igual forma, mencionó que en el periodo octubre 2023-diciembre 2025, las fiscalías de la región lograron condenas contra 838 imputados por tráfico de drogas, lo que se tradujo en un total de 4.400 años de presidio, con un promedio de 5 años y 4 meses por condenado.

Estos, resultados, dijo, “son señal inequívoca del buen trabajo que se está realizando en la región”, pero, al mismo tiempo, llamó a estar alertas, porque detrás de los números se esconde también una realidad preocupante, como es “la mayor actividad que están teniendo las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas”.

En ese sentido, destacó que Antofagasta se alza como un territorio de alto interés para las bandas, y que hay alta preocupación debido a la favelización de los campamentos.

“Nuestras incautaciones récord son orgullo nacional, pero también la alerta más clara de la amenaza que acecha más allá de nuestras fronteras. Por ello, ocuparemos todas nuestras armas para que nuestra región no sea un destino para el crimen organizado, sino el muro donde el narco se estrella”, dijo el persecutor en su discurso.

Cifras de casos

Durante su balance, Castro Bekios también destacó la consolidación en la región de un nuevo modelo de investigación basado en el análisis y la inteligencia criminal, el cual “vino a terminar con la era de la investigación penal reactiva”, apuntando en su lugar “al desmantelamiento total de las organizaciones criminales y sus arcas”.

En cuanto a resultados concretos, el persecutor precisó que en el periodo la región obtuvo un 44,4% de salidas judiciales, muy por sobre el promedio del país, que fue de 27,7%, donde destacan 10.765 sentencias definitivas, con un 83% de condenas.

Dicho resultado, junto a la caída de los archivos provisionales a un 43,5%, esto es 18,5 puntos menos que el promedio país (62%), dan cuenta -dijo- del trabajo comprometido y eficiente de parte de fiscales y funcionarios en la región.

Asimismo, precisó que durante 2025, las fiscalías de la región registraron 67.926 ingresos, lo que representa un crecimiento de 12,49% en relación al año anterior.

En relación a los homicidios, las cifras del Ministerio Público registran un total de 44 homicidios consumados (5 menos que en 2024), y 89 homicidios frustrados (16 menos que en 2024), mientras que los medios comisivos principales fueron el arma de fuego (35%) y arma blanca (33%).