Nacional

Fiscales Armendáriz, Garrido y Carrera revisarán eventuales infracciones a la ley del lobby por reunión de Valencia con Hermosilla

El jefe de la jurisdicción Centro Norte pidió 48 horas para decidir si se inhabilitará de la terna. Todo esto ocurre luego del fallo de la Corte Suprema que ordenó indagar la reunión del fiscal nacional con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick.

María Catalina Batarce

Durante la sesión extraordinaria del Consejo General de Fiscales se hizo el sorteo para definir la terna que deberá revisar si el fiscal nacional Ángel Valencia vulneró la ley de lobby tras su polémica reunión con Luis Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick pocas semanas después de haber asumido al mando del Ministerio Público.

RAUL ZAMORA/ATON CHILE

La instancia fue convocada luego del fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema que ordenó al Ministerio Público dar curso al procedimiento administrativo establecido en la Ley del Lobby, con el objeto de determinar si existió eventualmente alguna infracción al deber de registro de audiencias.

La polémica reunión en cuestión -que fue revelada por Valencia- tuvo lugar tres semanas después de que Valencia asumiera en la cabeza de la Fiscalía Nacional. “Me junté con Hermosilla a tomar un café y también con Andrés Chadwick, esto fue pocas semanas después de yo haber entrado a la Fiscalía, también solamente por un tema personal”, dijo en octubre del año pasado. Luego el fiscal nacional reconoció que al final de ese encuentro, Hermosilla quiso abordar con el la causa que enfrenta el exdirector de la PDI Héctor Espinosa.

El hecho derivó en que diputados del PC presentaran una solicitud al Ministerio Público para que indagaran dicha reunión en el marco de las obligaciones que impone la Ley de Lobby. Sin embargo, aquella vez el fiscal Héctor Barros, como fiscal nacional subrogante, desestimó dicha reclamación. Un portazo que hizo que los parlamentarios comunistas escalaran el asunto hasta el máximo tribunal.

En el sorteo fueron seleccionados los fiscales regionales Mario Carrera (Arica), Xavier Armendáriz (Metropolitana Centro Norte) y Roberto Garrido (La Araucanía), quienes conformarán la terna encargada de analizar el caso.

En la sesión del consejo Armendáriz solicitó un plazo de 48 horas para presentar formalmente una inhabilidad. Esto deberá ser resuelto por el fiscal nacional subrogante, Héctor Barros.

La posibilidad de que Armendáriz se margine de esto, tendría vinculación con el hecho de que la jurisdicción que él dirige llevó adelante investigaciones en las que estuvo involucrado Hermosilla y Chadwick.

Por ejemplo, la Fiscalía Centro Norte tiene a su cargo la investigación iniciada por una querella que presentó Juan Pablo Hermosilla en contra de Valencia por violación de secreto.

