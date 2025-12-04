Fiscalía abre investigación penal por contaminación del lago Vichuquén y dispone trabajo de la Bidema

La Seremi de Salud del Maule tomó muestras en el lago el 1 de diciembre.

El Ministerio Público determinó iniciar una investigación penal a cargo de la persecutora Mónica Barrientos, jefe de la Fiscalía Local de Licantén, por la contaminación del lago Vichuquén, en la Región del Maule.

Se dispuso, en el marco de esta indagatoria, el trabajo de personal de la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y el Medioambiente (Bidema) de la Policía de Investigaciones, procedente de Santiago.

“La Fiscalía Local de Licantén ha tomado conocimiento de que en el lago Vichuquén se estaría presentando una contaminación del lago mediante sustancias toxicas que podrían estar afectando dicho recurso natural”, sostuvo la fiscal.

A inicios de mes, equipos de la Unidad de Entorno Saludable y oficina Curicó de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, tomaron muestra desde la playa Paula del lago, para su análisis por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) en Puerto Montt.

La fiscal Barrientos explicó que el trabajo del Ministerio Público apuntará a establecer eventuales responsabilidades en la situación que afecta el lago.

“Aún cuando se están realizando las investigaciones desde el punto de vista sanitario por parte de las autoridades respectivas, la fiscalía ha tomado la decisión de iniciar una investigación de oficio con el objeto de determinar si en este caso existe, en la contaminación, la intervención de terceros, es decir, ya sea de forma intencional o accidental culposa y que pudiese haber generado esta situación”, precisó.

La persecutora manifestó su preocupación por los habitantes de la comuna y el entorno natural del lago.

“Por todo ello hemos despachado una orden de investigar a la Bidema de la Policía de Investigaciones con el objeto de que inicien las primeras diligencias para establecer los objetivos, que como señalé, se persiguen por la fiscalía que es determinar su existen autores respecto de esta contaminación”, puntualizó.

En el municipio señalan que, desde el gobierno, se dispuso que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) acuda a la zona para tomar muestras de la fauna que ha muerto, buscando esclarecer si fue por contacto con el lago.

El alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera Bravo, exigió celeridad a las autoridades en este proceso y desde el municipio han hecho insistentes llamados a no consumir ni permitir a mascotas beber agua del lago.