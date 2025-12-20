Fiscalía anuncia que más gendarmes serán investigados tras reportes de la UAF y testimonio de detenidos en la Operación Apocalipsis

Se realiza la formalización de imputados en el marco de la, Operación Apocalipsis, que involucro a funcionarios de Gendarmería. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Durante la segunda jornada de formalización de los gendarmes detenidos por presuntos delitos de corrupción, en el marco de la Operación Apocalipsis, el Ministerio Público informó que ahora se investigará a más gendarmes presuntamente vinculados a los hechos que hasta ahora se han investigados.

Según la indagatoria de la Fiscalía Metropolitana Occidente, al menos -hasta ahora- 47 gendarmes habrían recibido dinero a cambio de permitir el acceso de elementos ilícitos a las cárceles Santiago Uno y San Joaquín. Cifra de funcionarios públicos que aumentaría.

Lo anterior, fue expuesto por el persecutor Sergio Soto, fiscal del Foco Penitenciario, cuando en medio de la discusión de los plazos para la investigación de esta causa, afirmó que necesitaban 300 días para indagar, ya que, entre otras cosas, se indagará a más funcionarios penitenciarios.

Los nuevos funcionarios implicados, según expuso el fiscal Soto, se conocerían dado la declaración de los imputados que están siendo formalizados y por los recientes reportes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) .

“La Fiscalía ha tomado conocimiento del aporte antecedente de varios de los imputados que han sido detenidos el día de hoy, que estarían dando cuenta de otros funcionarios que estarían involucrados en este mismo tipo de hechos. Es una investigación que nuevamente supone un levantamiento del secreto bancario y por lo mismo un alzamiento del respectivo delito”, sostuvo el persecutor.

Junto con eso, afirmó que “de igual forma magistrado, ayer tuvimos notificación de reporte de la UAF respecto de varios funcionarios de Gendarmería también vinculado a movimientos bancarios sospechosos, productos de actividades que no tienen justificación legal”.