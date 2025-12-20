Operación Apocalipsis: gendarme tenía un arma robada en su casa y otros mantenían cocaína y marihuana al interior de Santiago Uno

Durante esta jornada, la Fiscalía Metropolitana Occidente está llevando a cabo la formalización de 47 gendarmes involucrados en la trama de corrupción derrocada por la Operación Apocalipsis, encabezada por dicho ente persecutor junto a la Policía de Investigaciones (PDI).

En la segunda parte de la audiencia de formalización, que inició este viernes, el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, además de los delitos de corrupción y como organizaciones criminales de los que se acusa a la mayoría de los funcionarios públicos, quienes habrían recibido dinero a cambio de permitir el ingreso de elementos prohibidos al interior de cárceles, también imputó delitos flagrantes a otros funcionarios de Gendarmería.

Dichos delitos, principalmente relacionados a la ley de drogas, se les imputaron dado a que el día que se llevaron a cabo los operativos para detener a los funcionarios involucrados en la trama de corrupción, también se encontraron sustancias ilícitas entre las pertenencias otros gendarmes.

Drogas en Santiago Uno

El primero formalizado por delitos flagrantes fue el gendarme Solen de la Cruz Espinoza, quien el día de los allanamientos estaba pernoctando en una habitación en las dependencias de Gendarmería en Santiago Uno. Al funcionario se le encontraron 4,2 gramos de marihuana en su dormitorio.

El segundo formalizado fue Ignacio Andrés Domínguez Pinchetti, quien, también en una pieza para los funcionarios de Santiago Uno, fue descubierto con un moledor con restos de “una sustancia vegetal color café”; una bolsa con 0,2 gramos de pasta base de cocaína; dos cigarros con 0,5 gramos de marihuana; dos bolsas con 0,6 gramos de un polvo rosa; y 1,1 gramos de marihuana en otro paquete.

Otro funcionario, que también fue detenido en Santiago Uno, mantenía dos bolsas con 14,6 gramos de cocaína al interior de los dormitorios internos de dicho recinto penal.

Además, también se imputó a Daniel Isay Torres Rifo, un cabo que, en una casa al interior de Santiago Uno, fue “sorprendido despojándose de un bolso el cual lanzaba por la ventana” , el cual tenía dos bolsas con 14,6 gramos de cocaína.

Por último, también se formalizó a Ricardo Andrés Gutiérrez Acuña, un gendarme que fue sorprendido al interior de su departamento en Santiago Centro, con una serie de elementos ilícitos. En detalle, tenía 35 gramos de marihuana, un pisco con dos cargadores, tres teléfonos y bolsas de nylon “usualmente utilizadas para dosificar”, explicó el fiscal Pastén.

Un arma robada

En el sur del país, la PDI y la Fiscalía también realizó operativos para detener a funcionarios de Gendarmería. En particular, ingresó hasta un inmueble en la comuna de Santa Juana, Región del Biobío, de propiedad de Fernando Uribe Martínez.

En ese inmueble, según expuso el fiscal, el funcionario mantenía una escopeta, la cual había sido sustraída a un hombre el 2022.

Además, en otra vivienda registrada a nombre de Uribe, los funcionarios de la PDI también detectaron una pistola 9 milímetros, un cargador a fogueo que fue modificado, además de otros cartuchos para armas.