La Dora, Los Colombia y Las Chilenas: Fiscalía exhibe las nueve bandas que operaban en trama de corrupción que involucró a gendarmes

Por segunda jornada consecutiva, la Fiscalía Metropolitana Occidente se encuentra formalizando a los 70 imputados detenidos en la denominada Operación Apocalipsis, la cual tuvo como por objetivo desarticular un entramado de corrupción que involucra a funcionarios de Gendarmería.

Según expuso durante la primera audiencia de este viernes el fiscal regional occidente, Marcos Pastén, tanto gendarmes como civiles operaban coordinadamente para lograr el ingreso de elementos prohibidos al interior de las cárceles. La operación de esta trama de corrupción, involucró principalmente a las cárceles Santiago Uno y San Joaquín.

Durante la misma instancia, Pastén destacó que las operaciones ilegales ocurrían en diferentes zonas del sistema carcelario, donde se desarrollaban diferentes acciones ilícitas. La primera de ellas, ocurría en los ingresos de las cárceles, donde gendarmes, coordinados con personas en el exterior y un líder, permitían el ingreso de comida, teléfonos, alcohol y drogas, al interior de las cárceles.

En ese contexto, la Fiscalía determinó y expuso ante el tribunal que nueve bandas se dedicaban a ingresar cosas ilegales a las cárceles. Dichas organizaciones, contaban siempre con un líder, unos “manilleros” -personas encargadas de entrar las cosas a la cárcel- y gendarmes que permitían ese ingreso.

A continuación el listado de las bandas, sus integrantes y funciones:

La Dora

La primera banda identificada por la Fiscalía fue “La Dora”, dado el nombre de la líder: Dora Ester Jiménez Murillo. La organización, según la indagatoria, operaba principalmente en la cárcel de mujeres de San Joaquín, donde estaba recluida Jiménez y estaba integrada por personas del exterior y dos gendarmes.

Al igual que todas las bandas que operaban en las cárceles, la líder se encargaba de fijar los precios y gestionaba la recepción y distribución de lo que ingresaba desde el exterior con la venia de los gendarmes corrompidos.

Para lograr aquello, La Dora contaba con la colaboración de dos “manilleras”, Darlyng Carolina Celis Carvajal y Cindy Esthefany Ávalos Valera, quienes se registraban -enrolaban- como visitas de las internas para posteriormente entregarles los productos. Todo eso, con la participación de la gendarme Bárbara Natalia Yévenes Vásquez y el funcionario Pedro Francisco Malverde Rodríguez.

En total, la banda de La Dora, según expuso Fiscalía, logró recaudar $76.935.748 por este comercio ilícito .

FOTO: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Las Chilenas

La segunda banda, denominada Las Chilenas, estaba integrada en su mayoría por gendarmes. Dicha organización era comandada por María José Carreño Aravena y Daniela Madeleine Jiménez Schulz. La agrupación recibía los productos ilícitos para ingresar a la cárcel en un domicilio, así como también en un punto afuera de la cárcel Santiago Uno.

Para lograr su cometido, participaban los “manilleros” Álvaro Jiménez Schulz, quien era hermano de la líder, así como también Rotsen Ricardo Muñante Venegas, Ignacio Javier Ramos Jiménez y Enzo Robinson Ramos Gutiérrez.

En el caso de los gendarmes, en esta banda participaban: Boris Francisco Rodríguez Osses, Eduardo Alfredo Espinosa Ramos, Ricardo Antonio Riveros Matus, Luis Rodrigo Santana Gutiérrez, Joel Alejandro Lagos Olivares, Ariel Mallea Alvarado; Ricardo Andrés Gutiérrez Acuña y Rubén Alejandro Zúñiga Burgos.

La forma de operar de Las Chilenas, según dio cuenta la Fiscalía en la audiencia, correspondía a que “los manilleros” figuran como registrados para la visita de muchos internos. Por ejemplo, la líder supuestamente visitó a 86 internos, mientras que su hermano a 51.

Todo, les permitió obtener $57.461.930 .

Los Colombia

Otra organización era conocida como Los Colombia, la cual era lideraba por Jorge Humberto Herrera Giraldo y Blanca Libia González Olete. También, era integrada por otros familiares o cercanos a ellos para operar en Santiago Uno.

Los manilleros de esta organización eran Rakshell de Nazareth Gintili Sánchez, Luz Adriana Herrera Giraldo, Aura Rosa Herrera Giraldo, Carlos Alberto Herrera Giraldo, Jhon Jairo González Alzate y Yaritza González Osorio.

Mientras que los gendarmes involucrados eran Richard Andrés Medel Alvear, Eduardo Alfredo Espinosa Ramos, Fernando Andrés Morales Retamal, Miguel Ángel Tejo Atenas, Humberto Darío Sandoval León, Ricardo Antonio Riveros Matus, Rubén Alejandro Zúñiga Burgos, Joel Alejandro Lagos Olivares, Fernando Maunes Chamorro Morales, Sergio Reinaldo Zúñiga Briones y José Cisterna Pino.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Esta banda, al igual que las otras, operaba a través del masivo enrolamiento para visitar interno. Por ejemplo, Blanca González estaba registrada con 157 internos .

Además de ingresar elementos prohibidos, esta organización también lograba que ingresaran ciudadanos extranjeros en situación irregular al interior de las cárceles, algunas de ellas, presuntamente, para mantener relaciones sexuales con los internos, lo que llevaba a apodar a estas mujeres como “las gatitas”.

Los Colombia fue la banda que más dinero recaudó según la indagatoria, $216.876.193.

La Boliviana

Al igual que el resto, esta banda operaba en la cárcel Santiago Uno y era dirigida por Carmen Gloria Flores Arroyo e integrada por 15 personas, entre ellos gendarmes. En total, la banda obtuvo ingresos por $198.819.971.

Los manilleros eran Richman Pillaca Gutiérrez (pareja de la líder), Mayra Truque Angulo, Hermirzo Salazar Ortiz y Roberto Tumiri Martínez. Mientras que los gendarmes involucrados en esta banda eran Richard Andrés Medel Alvear, Stefania Fernanda San Martín Rivera, Eduardo Alfredo Espinosa Ramos, Fernando Andrés Morales Retamal, Humberto Darío Sandoval León,Ricardo Antonio Riveros Matus, Miguel Ángel Tejo Atenas, Rubén Alejandro Zúñiga Burgos, Ricardo Andrés Gutiérrez Acuña y Fernando Maunes Chamorro Morales.

La indagatoria de la Fiscalía Occidente, permitió determinar que entre “las chilenas” y “la boliviana”, “mantenían lazos de coordinación y cooperación para facilitar el ingreso de especies prohibidas al CDP Santiago Uno”.

Héctor Pérez

Integrada por seis personas, entre ellos cuatro gendarmes, la banda comandada por Héctor Pérez Bedregal, internaba objetos ilícitos a Santiago Uno, lo que le permitió obtener $36.000.139 .

Pérez contaba con la colaboración de un manillero, identificado como Eduardo Alfredo Espinosa Ramos. Así como también de otros cuatro gendarmes: Rubén Alejandro Zúñiga Burgos, Joel Alejandro Lagos Olivares, Ricardo Antonio Riveros Matus y Eduardo Alfredo Espinosa Ramos.

Las Maribel

Dirigida por Maribel Lara, esta banda también estaba integrada principalmente por gendarmes, ya que de las ocho personas que participaban en este entramado de corrupción, seis eran funcionarios de Gendarmería.

La manillera de esta banda, que obtuvo ingresos por $51.526.390, era Fernanda Aracely Gutiérrez Villalobos. Y contaba con la participación de los gendarmes Richard Andrés Medel Alvear, Fernando Andrés Morales Retamal, Fernando Maunes Chamorro Morales, Eduardo Alfredo Espinosa Ramos, Ricardo Antonio Riveros Matus y Humberto Darío Sandoval León.

Además de ingresar elementos a la cárcel, esta banda también está vinculada a las operaciones con “las gatitas”.

Fotografías referenciales gendarmeria de Chile Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Mario Soto

Con 14 integrantes -12 gendarmes-, la banda de Mario Fabian Yuri Soto Marchant, logró ingresos monetarios por $61.537.089 , dinero proveniente de las operaciones ilegales de ingreso de cosas prohibidas a las cárceles.

En esta banda, participaron los gendarmes Luis Rodrigo Santana Gutiérrez, Rubén Alejandro Zúñiga Burgos, Carlos Ricardo Marín Hueche, José Hernán Cisternas Pino, Eduardo Alfredo Espinosa Ramos, Fernando Andrés Morales Retamal, Miguel Ángel Tejo Atenas, Ricardo Andrés Gutiérrez Acuña, Ricardo Antonio Riveros Matus, Boris Francisco Rodríguez Osses, Humberto Darío Sandoval León y Ariel Sebastián Mallea Alvarado. Mientras que la manillera era Nayadeth Macarena Torres Venegas.

Luis Salamanca

La banda de Luis Humberto Salamanca Ferreira, obtuvo ganancias ilícitas por $12.420.740 .

Esta organización, que lograba el ingreso de productos ilícitos, era compuesta por dos gendarmes: Richard Medel Alvear y Fernando Morales Retamal.

Luis Olivos