SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscalía defiende solicitud de desafuero de Joaquín Lavín: “Existen antecedentes graves y serios”

    Eugenio Campos, jefe de la Unidad Anticorrupción afirmó que el legislador emitió “decenas de facturas, no tan solo falsificadas, sino que también adulteradas”.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Eugenio Campos, jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, defendió ante la Corte Suprema la solicitud de desafuero del diputado Joaquín Lavín.

    La Fiscalía Oriente busca formalizar y solicitar medidas cautelares en contra de Lavín por su presunta responsabilidad en cuatro ilícitos: fraude al fisco; tráfico de influencias; falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil; y delito tributario.

    El desafuero fue acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago y la defensa de Lavín acudió al máximo tribunal para revertir la decisión.

    Campos afirmó que “existen antecedentes graves y serios” que apuntan a que el legislador habría incurrido en una defraudación de las arcas fiscales por 104 millones de pesos, aparentando gastos operacionales en la rendición de asignaciones parlamentarias.

    El jefe Anticorrupción afirmó que para dar verosimilitud a esas rendiciones, entre 2015 y 2024, fueron emitidas “decenas de facturas, no tan solo falsificadas, sino que también adulteradas”.

    “Fue el propio diputado Lavín quien se concertó con otros coimputados para proponer a la Cámara de Diputados gastos, comillas, llamémosle de esa forma, inusuales, de asignaciones parlamentarias, por qué no decir, absolutamente improcedentes e ilegales”, aseguró Campos.

    Más sobre:Joaquín LavínJoaquín Lavín Jr.Joaquín Lavín LeónCorte SupremaFiscalía OrienteEugenio Campos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Peter Mandelson: El exembajador de Reino Unido en EE. UU. es arrestado por vínculos con Epstein

    Enel define plan de inversiones y destaca llegada de nuevo gobierno: “La estabilidad política necesaria ha regresado”

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?

    Corte de Antofagasta confirma sentencia de 184 años de cárcel contra “Zeus” y su organización criminal

    Corte Suprema revisa desafuero de Lavín y abogado del diputado acusa “serie de inconsistencias” en solicitud de Fiscalía

    Santiago y Recoleta firman convenio de colaboración para prevenir delitos en límites comunales

    Lo más leído

    1.
    Alcalde Reyes confirma desalojo total de Toma Dignidad antes de marzo: plan contempla albergue transitorio y operativo para mascotas

    Alcalde Reyes confirma desalojo total de Toma Dignidad antes de marzo: plan contempla albergue transitorio y operativo para mascotas

    2.
    Ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz: “El embajador en una reunión previa había señalado la posibilidad de aplicar sanciones”

    Ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz: “El embajador en una reunión previa había señalado la posibilidad de aplicar sanciones”

    3.
    Caso Audio-Factop: Hermosilla solicita asistir a la declaración de la fiscal Parra

    Caso Audio-Factop: Hermosilla solicita asistir a la declaración de la fiscal Parra

    4.
    Mejora sostenida en Santiago: 2025 fue el tercer mejor año en calidad del aire desde que se tiene registro

    Mejora sostenida en Santiago: 2025 fue el tercer mejor año en calidad del aire desde que se tiene registro

    5.
    Foro de Política Exterior condena sanciones de EE.UU. y acusa vulneración a la soberanía chilena

    Foro de Política Exterior condena sanciones de EE.UU. y acusa vulneración a la soberanía chilena

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Autoridades dan inicio al servicio de la lancha policial General Marchant II de Carabineros en Puerto Cisnes
    Chile

    Autoridades dan inicio al servicio de la lancha policial General Marchant II de Carabineros en Puerto Cisnes

    Fiscalía defiende solicitud de desafuero de Joaquín Lavín: “Existen antecedentes graves y serios”

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Enel define plan de inversiones y destaca llegada de nuevo gobierno: “La estabilidad política necesaria ha regresado”
    Negocios

    Enel define plan de inversiones y destaca llegada de nuevo gobierno: “La estabilidad política necesaria ha regresado”

    Grupo Luksic anuncia nueva venta de acciones en francesa Nexans

    Frutas de Chile expresa “profunda preocupación” por alza arancelaria de Donald Trump y advierte sobre efecto en uvas

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?
    Tendencias

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    ¿Prepara su regreso? Gustavo Álvarez está a una firma de volver a dirigir tras su tormentosa salida de la U
    El Deportivo

    ¿Prepara su regreso? Gustavo Álvarez está a una firma de volver a dirigir tras su tormentosa salida de la U

    Fiorentina vence al Pisa de Felipe Loyola y lo deja más cerca del descenso

    Colo Colo: Aníbal Mosa no logra quedarse con el control total de Blanco y Negro

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña
    Cultura y entretención

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña

    El comediante venezolano Esteban Düch y su debut en Viña: “Mi relato será mucho más afín a los chilenos”

    La trastienda del regreso de Stefan Kramer a Viña: un retraso de media hora y una íntima celebración posterior

    Peter Mandelson: El exembajador de Reino Unido en EE. UU. es arrestado por vínculos con Epstein
    Mundo

    Peter Mandelson: El exembajador de Reino Unido en EE. UU. es arrestado por vínculos con Epstein

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia

    Histórica tormenta de nieve en el noreste de Estados Unidos deja miles de vuelos cancelados

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio