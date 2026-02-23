Fiscalía defiende solicitud de desafuero de Joaquín Lavín: “Existen antecedentes graves y serios”

Eugenio Campos, jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, defendió ante la Corte Suprema la solicitud de desafuero del diputado Joaquín Lavín.

La Fiscalía Oriente busca formalizar y solicitar medidas cautelares en contra de Lavín por su presunta responsabilidad en cuatro ilícitos: fraude al fisco; tráfico de influencias; falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil; y delito tributario.

El desafuero fue acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago y la defensa de Lavín acudió al máximo tribunal para revertir la decisión.

Campos afirmó que “existen antecedentes graves y serios” que apuntan a que el legislador habría incurrido en una defraudación de las arcas fiscales por 104 millones de pesos, aparentando gastos operacionales en la rendición de asignaciones parlamentarias.

El jefe Anticorrupción afirmó que para dar verosimilitud a esas rendiciones, entre 2015 y 2024, fueron emitidas “decenas de facturas, no tan solo falsificadas, sino que también adulteradas”.

“Fue el propio diputado Lavín quien se concertó con otros coimputados para proponer a la Cámara de Diputados gastos, comillas, llamémosle de esa forma, inusuales, de asignaciones parlamentarias, por qué no decir, absolutamente improcedentes e ilegales”, aseguró Campos.