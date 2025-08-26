Fiscalía formaliza a fugados de la cárcel de Valparaíso y sujeto que los ayudó queda en prisión preventiva

Fue en la noche del sábado 23 de agosto cuando funcionarios del OS-9 de Carabineros lograron recapturar, tras 10 días prófugos, a los tres reos de la cárcel de Valparaíso, quienes huyeron la madrugada del viernes 15 de agosto.

Así, en la ruta que une Vallenar con Copiapó, la policía uniformada logró dar con el paradero de Claudio Alexander Fornes Vicuña (34), Jairo Adonis González Miranda (25) y Juan Israel González Quezada (27), tras una serie de diligencias que decretó la Fiscalía Regional de Valparaíso después de ocurrida la fuga de los peligrosos delincuentes.

Después de ser detenidos, el Juzgado de Garantía de Valparaíso amplió su detención hasta este martes, mientras los reclusos fueron reingresados a la cárcel, esta vez al recinto de máxima seguridad en Santiago .

Durante esta jornada, el Ministerio Público formalizó a los condenados por el delito de quebrantamiento de condena, quedando todos sin medidas cautelares dado que se encuentran cumpliendo diferentes penas.

Sin embargo, el ente persecutor también imputó el delito de evasión de personas presas a Nelson Enrique Orella Ortiz, sujeto que ayudó a los reclusos en su escape y fue quien manejaba el vehículo cuando fueron detenidos. En contra de Orealla, el tribunal decretó la medida cautelar de presión preventiva.

El magistrado Camilo Obrador dictó dicha medida considerando que la libertad de Orellana constituye un peligro para la sociedad, así como también porque existe peligro de fuga del imputado.

Por último, el tribunal fijó un plazo de 50 días para desarrollar la investigación. La causa, según determinó el juzgado, se mantendrá como reservada.