Nacional

Fiscalía formaliza a Hermosilla, Sauer y Jalaff en la arista Parque Capital

En la audiencia, el Ministerio Público, además, anunció que la arista será agrupada en la causa principal, es decir, en el caso Factop.

José Carvajal Vega 
José Carvajal Vega
LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Este lunes llegaron nuevamente hasta el Centro de Justicia los imputados del caso Audio: Luis Hermosilla, Álvaro Jalaff y Daniel Sauer. En esta ocasión, lo hicieron para escuchar su formalización ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago en una de las aristas del caso, la denominada Parque Capital.

En dicha indagatoria, el Ministerio Público investiga presuntos delitos de tráfico de influencias en favor del proyecto Parque Capital, que era de propiedad de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, quienes se habrían beneficiado de gestiones de parte de Hermosilla ante el Ministerio de Vivienda, durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, en favor del proyecto que se construyó en la comuna de Lampa.

La audiencia de este lunes, según explicó el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Miguel Ángel Orellana, fue para imputar los delitos de administración desleal y lavado de activos.

Luis Hermosilla, este lunes, en la audiencia de formalización en la arista Parque Capital. Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

En el caso de Hermosilla, la audiencia correspondió a una reformalización. Al imputado se le agregó el delito de lavado de activos, puesto que el abogado ya fue formalizado en enero pasado por tráfico de influencias en esta misma arista.

A Sauer por su parte, también se le comunicaron cargos por el delito de lavado de activos, mientras que a Jalaff, la Fiscalía imputó el cargo de administración desleal.

Por otro lado, el Ministerio Público también comunicó en la audiencia que se decidió incorporar la arista Parque Capital en la misma causa de origen, es decir, Factop.

En dicho caso también ya se agrupó la arista Audio, en donde se indagó originalmente la grabación de la ya reconocida reunión en la que participaba Luis Hermosilla y en la que hablaba de presuntos pagos de sobornos a funcionarios públicos.

Fiscal Miguel Ángel Orellana. Foto: Javier Salvo / Aton Chile. JAVIER SALVO/ATON CHILE

“Se agrupó el día de hoy y van a quedar incluidos dentro de los hechos que luego van a ser reformalizados a partir del día de mañana”, concluyó el persecutor.

Pese a la formalización y reformalización de los imputados, los nuevos cargos no modificaron las medidas cautelares con la que se encuentran los tres imputados. Actualmente, tanto Hermosilla, como Jalaff y Sauer se encuentran con arresto domiciliario. Eso, tras un prolongado paso, de todos ellos, por el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

