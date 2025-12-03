Fiscalía formaliza al exdirector de Control de la Municipalidad de Las Condes, el primer imputado del caso Cesfam

La mañana de este miércoles llegó hasta la sala 804 del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago el exdirector de Control de la Municipalidad de Las Condes, Eduardo López. El profesional, en una breve audiencia, se transformó en el primer imputado formalizado en el marco del caso Cesfam Las Condes.

En la causa iniciada en 2023, durante la administración de la exalcaldesa Daniela Peñaloza (UDI), se indagan presuntos delitos de corrupción en el desarrollo del proyecto de construcción del tercer Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna actualmente dirigida por la alcaldesa Catalina San Martín (independiente).

El caso en el que este miércoles se formalizó a López se inició tras la denuncia de un grupo de concejales, encabezados entonces por la ahora alcaldesa San Martín. Esa vez acusaron presuntos delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público en la adquisición de una serie de inmuebles, además de un terreno, ubicados en la calle Nueva Delhi, donde se iba a construir el nuevo centro de salud.

Según denunciaron los ediles de aquel entonces, y las posteriores querellas de la propia municipalidad y del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la administración de Peñaloza habría pagado un sobreprecio por una de las casas sobre las que se levantaría el proyecto . Ese inmueble era de propiedad de la empresa Vulcon -de propiedad del extenista Paul Capdeville-, la cual a su vez era la encargada de realizar las gestiones inmobiliarias del resto de viviendas que serían adquiridas por la municipalidad para construir el Cesfam.

Por otro lado, los concejales también denunciaron que, durante el proceso administrativo, la entonces administración municipal también habría incurrido en delitos al haber cambiado y/u ocultado información a los ediles.

Precisamente por esta última irregularidad es que la Fiscalía Metropolitana Oriente formalizó a López este miércoles, quien además, por los mismos hechos, recientemente fue sancionado por la Contraloría. El ente fiscalizador lo destituyó e inhabilitó del cargo.

La formalización de López

El encargado de comunicar los cargos este miércoles fue el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, quien en una audiencia que no duró más de 10 minutos detalló los hechos que el Ministerio Público le imputa a quien fuera director de Control de Las Condes por casi 20 años.

Según especificó el fiscal Sepúlveda, la documentación administrativa necesaria para llevar a cabo la operación del Cesfam, “no fueron confeccionados ni suscritos en forma coetánea de la aprobación del acuerdo número 54-2022, del Concejo Municipal de Las Condes, sino que muchos meses después, luego de adquiridas por parte de la municipalidad, varios de los inmuebles ofertados por la empresa Vulcon Asset Management”.

En esa línea, el persecutor sostuvo que a López se le imputa que “el decreto alcaldicio del contrato y corretaje entre la Municipalidad de Las Condes y Vulcon, por exigencia del imputado López tiene fecha 15 de marzo del 2022, no obstante haber sido redactados y firmados en fecha muy posterior a la que tienen puesta, esto es, en el mes de diciembre del 2022″. Aquello ocurrió, señaló Sepúlveda más adelante, porque “por instrucción expresa del imputado López, dichos documentos tienen fecha anterior, específicamente el domingo 13 de marzo y el martes 15 de marzo, ambos del año 2022″.

“El imputado López, director de Control de dicha Municipalidad de Las Condes, en su oficina (...) en el mes de diciembre del 2022, dio instrucciones directas a funcionarios de la oficina de partes de dicha repartición, para que antedataran el decreto alcaldicio sección primera que ratifica el contrato de corretaje entre la Municipalidad de Las Condes y la sociedad Vulcon”, sostuvo el fiscal a cargo del caso.

“Esperamos más formalizaciones”

Tras la formalización, y sin oposición de la defensa, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional, además de 180 días de plazo de investigación. De esta manera, la magistrada Melissa Joo acogió el requerimiento y decretó dichas medidas cautelares.

En esta causa, la Municipalidad de Las Condes es querellante y representada por el estudio Harasic/Barros Abogados, quienes tras la primera audiencia de formalización en el caso Cesfam Las Condes destacaron este primer hito.

Felipe Sepúlveda, fiscal. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“Vemos con satisfacción la decisión del Ministerio Público de formalizar esta investigación, y esperamos que en los próximos meses pueda continuarse en la misma línea, de definición de los distintos responsables de los delitos de falsificación y defraudación que fueron denunciados en marzo de 2023 por un grupo de concejales, liderados por la actual alcaldesa, y que tanto afectan no solo el patrimonio municipal sino que también la confianza pública en general por la evidente afectación a la probidad”, dijo la abogada querellante, Natalia Barros.