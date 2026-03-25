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    Fiscalía francesa pide 30 años de cárcel para Nicolás Zepeda por la muerte de Narumi Kurosaki

    El chileno hizo su última intervención ante el tribunal de Lyon este miércoles, donde se "quebró" y lloró ante el juez. Se espera que esta jornada se entregue el veredicto del caso.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    El juicio en contra del chileno Nicolás Zepeda, acusado de la desaparición y asesinato de su expareja Narumi Kurosaki, entra en su recta final.

    Este miércoles, el chileno entregó sus últimos argumentos ante el tribunal de Lyon, donde incluso se “quebró” al reiterar su inocencia.

    El acusado alzó la voz y señaló entre lágrimas: “¡Nunca lo sabremos, porque no fui yo!”. Posteriormente de desplomó en su asiento.

    En tanto, el fiscal Vincent Auger solicitó al juez “declarar culpable de asesinato premeditado a Nicolás Zepeda y condenarlo a 30 años de prisión”.

    Con las cartas echadas, se espera que esta jornada el tribunal entregué el veredicto, y se establezca si el chileno es culpable o no de la desaparición de Kurosaki, a quien se le perdió el rastro el 5 de diciembre de 2016 en la ciudad de Besançon.

    Si bien el cuerpo de la joven japonesa (que en ese entonces tenía 21 años) aún no ha sido encontrado, la hipótesis de la fiscalía apunta a que Zepeda sería el culpable de su desaparición y asesinato.

    Este es el tercer juicio en contra del chileno, quien ya había sido condenado en dos ocasiones a 28 años de prisión por asesinato premeditado, en fallos dictados en 2022 y 2023.

    No obstante, la Corte de Casación francesa anuló la última sentencia por problemas en el proceso, ordenando la repetición del juicio.

    Más sobre:Nicolás ZepedaNarumi Kurosaki

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