Fiscalía instruyó diligencias a la PDI por caso de trabajador TEA maltratado en hospital de Osorno

El Ministerio Público instruyó diligencias a la Policía de Investigaciones en el marco de una investigación de oficio por el maltrato a un trabajador TEA del Hospital Base San José Osorno.

El trabajador fue atado, rapado y quemado por colegas del recinto asistencial. Los hechos se registraron entre 2018 y 2020 y se conocieron públicamente esta semana, ante la divulgación de las imágenes del caso por radio Bío Bío.

María Angélica de Miguel, fiscal jefe de Osorno, informó que se abrió una investigación de oficio “al haber tomado conocimiento de los videos difundidos a través de redes sociales y que dan cuenta de hechos constitutivos de delito”.

“A raíz de esto se entrega una orden de investigar a la Policía de Investigaciones para que realice diversas diligencias tendientes al esclarecimiento de estos hechos y a determinar los responsables de estos mismos”, indicó la persecutora.

La fiscal dijo que iniciaron los contactos con el trabajador afectado a través de su Unidad de Víctimas y Testigos para “poderle brindar toda la contención necesaria”.

La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, condenó los hechos, asegurando que se trata de una situación “absolutamente inaceptable”.