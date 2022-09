Fiscalía investiga explosión en torre de alta tensión en el Biobío

El Ministerio Público se encuentra indagando una explosión en una torre de alta tensión, de la empresa Transelec, ocurrida durante la madrugada de este domingo en la comuna de Hualqui, Región del Biobío.

La Fiscalía de esa región informó que la persecutora Karim Jarufe recibió un reporte de Carabineros de Hualqui que da cuenta que en un sector rural en la ruta hacia Quilacoya, una torre de alta tensión fue dañada. De acuerdo a esos reportes, existen indicios de participación de terceros.

Un equipo de la Brigada de Investigaciones Especiales (BIPE) de la PDI, realizará diligencias investigativas en el sitio del suceso.

En la mañana, al momento de acudir a votar, la propia ministra del Interior, Izkia Siches, informa de este hecho y de otro ocurrido en Malleco, Región de La Araucanía. “Tenemos dos pequeños incidentes uno en Hualqui en relación a una torre de alta tensión, y otros que corresponden a cortes de ruta”.

Luego, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que el hecho ocurrió a eso de las 6.00. Según dijo, no afectó el suministro eléctrico y no se trató de un artefacto explosivo. “Más bien habría un ataque que se habría producido por el corte de los tensores que mantienen en pie la torre, por eso habría caída, no habría artefacto explosivo”.

Por otro lado, en el sector de Bajo Malleco, comuna de Collipulli, desconocidos interrumpieron el camino con el derribamiento de árboles. Carabineros acudió para despejar la ruta. El subsecretario del Interior también informó de un corte de ruta en Ercilla, Región de La Araucanía. Estos hechos ocurren en una jornada marcada por el plebiscito constitucional que se desarrolla en el país.