SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscalía logra prisión preventiva para imputado por homicidio en plaza de armas de Linares

    En la instancia judicial, además, se fijó un plazo de cinco meses para la investigación, periodo en el cual se desarrollarán diligencias y peritajes destinados a esclarecer la dinámica del crimen y establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Fiscalía logra prisión preventiva para imputado por homicidio en plaza de armas de Linares JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El Ministerio Público formalizó la investigación contra el imputado detenido por un homicidio ocurrido en la plaza de armas de la comuna de Linares, Región del Maule, quedando en prisión preventiva por considerarse que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

    Según informó el fiscal del Maule, Nelson Riquelme, durante la audiencia se comunicaron los hechos que fundamentan la investigación en contra del imputado, quien fue formalizado por los delitos de homicidio simple y porte ilegal de arma de fuego.

    “Se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la cual el tribunal accedió a concederla por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, acogiendo los argumentos señalados por el Ministerio Público”, indicó el persecutor.

    Fiscalía logra prisión preventiva para imputado por homicidio en plaza de armas de Linares DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En la instancia judicial, además, se fijó un plazo de cinco meses para la investigación, periodo en el cual se desarrollarán diligencias y peritajes destinados a esclarecer la dinámica del crimen y establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

    El fiscal Riquelme explicó que este plazo permitirá profundizar en las indagatorias, recabar antecedentes periciales y completar las actuaciones investigativas pendientes para determinar con precisión la responsabilidad del imputado en el homicidio registrado en el centro de Linares.

    Más sobre:LinaresMauleFiscalíaHomicidioPreventivaPrisiónFormalizado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Continúa búsqueda de hombre extraviado hace siete días en Rapa Nui

    María Corina Machado afirma que será presidenta “cuando llegue el momento”

    Pakistán abate a 133 militantes tras 40 horas de enfrentamientos en Baluchistán

    Dejan en prisión preventiva a hombre que habría asesinado a adulto mayor con un hacha y agredido a una mujer en El Carmen

    Introducen cambios al Servicio Militar desde 2026: habrá dos acuartelamientos al año y subirá el ingreso mensual

    Israel realiza varios ataques aéreos contra presuntos miembros de Hezbolá en el sur del Líbano

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Senapred ordena evacuar el sector de Quillahue Sur, en San Nicolás, por el avance de un incendio forestal

    Senapred ordena evacuar el sector de Quillahue Sur, en San Nicolás, por el avance de un incendio forestal

    Declaran alerta roja en Los Sauces por incendio forestal

    Declaran alerta roja en Los Sauces por incendio forestal

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera

    Continúa búsqueda de hombre extraviado hace siete días en Rapa Nui
    Chile

    Continúa búsqueda de hombre extraviado hace siete días en Rapa Nui

    Senapred ordena evacuar el sector de Quillahue Sur, en San Nicolás, por el avance de un incendio forestal

    Declaran alerta roja en Los Sauces por incendio forestal

    La eléctrica Alto Maipo gana millonario arbitraje a la principal empresa minera del grupo Luksic
    Negocios

    La eléctrica Alto Maipo gana millonario arbitraje a la principal empresa minera del grupo Luksic

    Trabajadores venezolanos representan solo el 2% de la dotación de las 100 mayores empresas de Chile

    El sorprendente señor J.R. Correa: los desconocidos vínculos del nuevo accionista de la U

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo
    Tendencias

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    El ejercicio que hacen las celebridades con poco tiempo para mantenerse en forma y saludables

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    El descargo de Pellegrini tras el triunfo del Betis: “Estamos vivos en los tres torneos y parecía que estábamos en crisis”
    El Deportivo

    El descargo de Pellegrini tras el triunfo del Betis: “Estamos vivos en los tres torneos y parecía que estábamos en crisis”

    Golpe a la Premier League: Manchester City mastica un amargo empate contra Tottenham y vuelve a alejarse del título

    Sin título en casa: Alejandro Tabilo cae en la final del Challenger de Concepción ante el verdugo de Tomás Barrios

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia
    Finde

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?
    Cultura y entretención

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?

    Mira la rutina de Luis Slimming en el Festival de Las Condes

    Luis Slimming conquista al público, Ana Torroja vence los problemas de audio y Luis Jara se come el escenario: segunda noche del Festival de Las Condes

    María Corina Machado afirma que será presidenta “cuando llegue el momento”
    Mundo

    María Corina Machado afirma que será presidenta “cuando llegue el momento”

    Pakistán abate a 133 militantes tras 40 horas de enfrentamientos en Baluchistán

    Israel realiza varios ataques aéreos contra presuntos miembros de Hezbolá en el sur del Líbano

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”
    Paula

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas