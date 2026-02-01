El Ministerio Público formalizó la investigación contra el imputado detenido por un homicidio ocurrido en la plaza de armas de la comuna de Linares, Región del Maule, quedando en prisión preventiva por considerarse que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Según informó el fiscal del Maule, Nelson Riquelme, durante la audiencia se comunicaron los hechos que fundamentan la investigación en contra del imputado, quien fue formalizado por los delitos de homicidio simple y porte ilegal de arma de fuego.

“Se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la cual el tribunal accedió a concederla por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, acogiendo los argumentos señalados por el Ministerio Público”, indicó el persecutor.

Fiscalía logra prisión preventiva para imputado por homicidio en plaza de armas de Linares

En la instancia judicial, además, se fijó un plazo de cinco meses para la investigación, periodo en el cual se desarrollarán diligencias y peritajes destinados a esclarecer la dinámica del crimen y establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

El fiscal Riquelme explicó que este plazo permitirá profundizar en las indagatorias, recabar antecedentes periciales y completar las actuaciones investigativas pendientes para determinar con precisión la responsabilidad del imputado en el homicidio registrado en el centro de Linares.