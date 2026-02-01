Investigan triple homicidio frustrado en El Quisco

Durante la madrugada de este domingo, dos hombres y una mujer que se desplazaban en su vehículo fueron interceptadas por sujetos desconocidos quienes les dispararon a la altura del cruce El Totoral en la comuna de El Quisco, Región de Valparaíso.

Según detalló el comisario Pablo Alegria, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de San Antonio las víctimas resultaron gravemente lesionadas, y fueron trasladadas al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio donde están bajo intervención médica.

Junto al Laboratorio de Criminalística se encuentran realizando trabajos en el sitio del suceso, en que se encontró “variada evidencia balística”. Con esto buscan determinar la dinámica de los hechos y establecer la identidad de los autores del mismo, como señaló el detective.

NOTICIA EN DESARROLLO...