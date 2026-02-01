Homicidio en Valparaíso: grupo de sujetos efectúa múltiples disparos contra un joven en el cerro Mariposa

Un homicidio se registró la noche del sábado en la Región de Valparaíso, donde un grupo de sujetos acribilló a un joven de 26 años en el cerro Mariposa.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios Valparaíso, explicó que el hecho ocurrió en la calle René Lagos, donde “un grupo indeterminado de sujetos llegó hasta dicha arteria, se bajan de un vehículo y efectúan diversos disparos hacia la víctima y hacia una propiedad ”.

De acuerdo a los análisis del equipo de criminalística, la víctima recibió “diversos impactos balísticos en la región torácica, abdominal y en las extremidades distales”, según precisó el subprefecto.

En consecuencia, el joven falleció en el lugar, siendo su causa de muerte un “traumatismo toracoabdominal por proyectil balístico”.

De acuerdo a los antecedentes entregados por la autoridad policial, la víctima no mantendría antecedentes policiales.

Equipo especializado de la PDI se encuentra investigando el hecho a través del levantamiento de evidencias balísticas, empadronamiento de testigos y el levantamiento de cámaras de seguridad, con el fin de entregar los antecedentes al Ministerio Público.