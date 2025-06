Fiscalía no descarta intervención de terceros en desaparición de la concejala María Ignacia González

En el complejo de la Policía de Investigaciones en San Javier, autoridades policiales y del Ministerio Público entregaron detalles del trabajo que están realizando ante la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, a la que se le perdió el rastro en el sector La Balsa-El Peumo, en la ribera del río Loncomilla.

El fiscal jefe San Javier, Patricio Caroca, y el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI Linares, subprefecto Domingo Muñoz, dieron cuenta de la búsqueda que se realiza por aire, agua y tierra, tras la denuncia por presunta desgracia, en el caso de la representante comunal de 73 años.

“Hoy día va a ser un día clave. Vamos a seguir realizando diligencias. Se están desplegando todos los equipos investigativos por los alrededores de Villa Alegre, así que esperamos tener resultados”, indicó el fiscal Caroca.

Una cámara de vigilancia captó a la concejala conduciendo su SUV color blanco marca Haval en dirección al río, cerca de las 2.00 de la madrugada del domingo. Desde entonces se le perdió el rastro. Los feligreses de su sector la extrañaron en la misa dominical, a la que asistía sin falta.

“Es importante que en este tipo de investigaciones cuando una persona desaparece no se descarte ninguna hipótesis. Se investiga con el mismo rigor técnico y científico. No hemos descartado ninguna. Lógicamente, por la complejidad de la investigación, no podemos entregar información específica de lo que hemos recopilado hasta ahora”, señaló el fiscal.

En esa línea, el persecutor indicó que “se está recopilando toda la información” que pueda dar luces de lo ocurrido.

“Toda la información que ingrese va a ser chequeada, va a ser investigada, se va a acumular junto con todas las tesis investigativas que en este momento estamos desarrollando y esperamos tener resultados en los próximos días”, sostuvo.

Caroca recalcó que “se han puesto sobre la mesa todas las posibilidades, desde accidentes, desde intervención de terceros u otras, y por ello, el trabajo técnico, científico que están desarrollando los policías es de suma importancia para poder acreditar o descartar todas las informaciones o las tesis que están en este momento”.