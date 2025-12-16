SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Fiscalía ofrece procedimiento abreviado a imputado que se hizo pasar por Jackson para robar computadores de Desarrollo Social

    Miguel Ángel Apablaza, quien actualmente se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena por otro caso, llamó a través de videollamada a los guardias del edificio de la cartera de gobierno para que entregaran 23 computadores.

    José Carvajal Vega 
    José Carvajal Vega

    A las 20.30 horas del 19 de julio de 2023 los guardias del edificio del Ministerio de Desarrollo Social, entonces encabezado por el ministro Giorgio Jackson (FA), recibieron una videollamada de un sujeto que se hizo pasar por el frenteamplista para ordenarles que entregaran 23 notebooks y una caja fuerte en lo que sería un avezado robo.

    El hombre al otro lado de la llamada que se hizo pasar por Jackson, en menos de dos días fue identificado por Carabineros como Miguel Ángel Apablaza (26), un recluso de la Cárcel de Puente Alto que cumple condena hasta el 2027 por diversos delitos de robo.

    Según ya lograron determinar la Fiscalía y el OS-9 de Carabineros, aquella noche Apablaza llamó a los guardias del edificio de gobierno para decirles que había tenido un accidente y que sus primos retirarían los equipos electrónicos. Al rato de aquello, otros tres sujetos llegaron al ministerio para retirar los equipos y los llevaron hasta Renca, donde los esperaba la abuela del “falso Jackson”, Elena Rojas Crespo, y quien también había sido contactada por el recluso para que le recibiera “algo”.

    Tras ver las noticias en televisión y reconocer de lo que se trataba, según su propia declaración, Rojas llamó a su nieto y le pidió que sacara esos computadores de su casa, recibiendo por parte de Apablaza instrucciones para entregarles a unos sujetos los equipos. En esa devolución los funcionarios policiales detuvieron a la adulta mayor, quien fue formalizada junto a su nieto en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

    El procedimiento abreviado

    Desde entonces han pasado más de dos años y la Fiscalía Metropolitana Centro Norte se alista para cerrar el caso. En total, además de Apablaza y su abuela, otros tres sujetos implicados en el robo fueron detenidos y formalizados.

    Hasta ahora solo el “falso Jackson” y un hombre identificado como Denis Ignacio Soto Barraza no han sido condenados, el resto ya tuvo diversas condenas a través de procedimientos abreviados.

    Esa misma línea, de hecho, seguirá la Fiscalía con Apablaza y Soto. Esto lo comunicó el Ministerio Público el pasado 14 de noviembre en una audiencia en la que se discutió el plazo de investigación de la causa y en la cual la fiscal María Paz Carreño informó al tribunal que existía la posibilidad de ir a un procedimiento abreviado con el caso, por lo que pidió establecer los plazos basándose en aquello.

    “El Ministerio Público indica que es posible un eventual procedimiento abreviado por los imputados individualizados -Denis Ignacio Soto Barraza y Miguel Ángel Apablaza Suárez-, por lo que solicita que se fije fecha y se aumente el plazo hasta dicha audiencia. Las defensas no se oponen y solicitan fecha de audiencia de procedimiento abreviado“, dice el acta de aquella audiencia.

    Según lo establece el Código Procesal Penal, un procedimiento abreviado corresponde a un término de la causa en la cual un imputado reconoce los hechos, es acusado verbalmente por la Fiscalía en una audiencia para aquello y luego es condenado a una pena menor al acceder evitar ir a un juicio.

    La audiencia de ese procedimiento abreviado, finalmente, quedó fijada para el próximo jueves 18 de diciembre, día en el que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte acusará verbalmente a Apablaza y Soto para que sean condenados por el tribunal por el delito de robo con violencia.

    Dado que ambos sujetos actualmente se encuentran presos, ese día serán trasladados desde sus respectivos penales para poder escuchar sus condenas por robar el Ministerio de Desarrollo Social haciéndose pasar por el exministro Jackson.

    Las otras condenas

    Los otros tres imputados en la causa ya se encuentran condenados. La abuela de Apablaza fue condena en octubre del año pasado por encubrir el robo y deberá cumplir 541 días de monitoreo telemático en modalidad nocturna, impidiendo que la mujer pueda salir de su vivienda en las noches.

    Tras el robo, Carabineros realiza intensas diligencias al interior del Ministerio de Desarrollo Social.

    Otro imputado, Joshua Antonio Campos Valencia, quien esa noche manejaba el vehículo en el que los sujetos se fueron del ministerio, fue condenado a cinco años de libertad vigilada intensiva. Jorge Alberto Plaza Cortés, quien ocultó al caja fuerte tras el robo, fue condenado a 541 días como encubridor del delito.

