    Nacional

    Fiscalía presenta acusación y pide 14 años de cárcel para Luis Hermosilla por caso Factop-Audio

    El Ministerio Público cerró la investigación en contra de los imputados el pasado 16 de enero. Además de Hermosilla, la Fiscalía pide 18 años de cárcel para Leonarda Villalobos y 20 años para Daniel Sauer.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega

    Un día antes del término del plazo, el Ministerio Público ingresó la acusación, ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago en contra de los imputados del denominado caso Factop-Audio.

    El escrito, en el cual la Fiscalía Metropolitana Oriente pide las penas en contra de los ahora acusados, el Ministerio Público corresponde a una etapa clave para llevar a los imputados a juicio, a casi dos años de que se conociera el registro de audio en el que el abogado Luis Hermosilla hablaba de presuntos sobornos a funcionarios públicos.

    Dicha causa, que derivó en una investigación que generó una crisis en el Poder Judicial y que terminó con la remoción de cuatro ministros, se comunicó su cierre el pasado 16 de enero, día en que los fiscales Lorena Parra, Felipe Sepúlveda y Juan Pablo Araya, comunicaron el agotamiento de las diligencias y consigo el término de la primera instancia del caso.

    Tras el término de los diez días para ingresar la acusación luego de comunicado el cierre, este martes 27 de enero, el Ministerio Público en su escrito solicitó las penas para Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos, Álvaro Jalaff, entre otros.

    En esa línea, la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra señaló en entrevista CNN, el detalle de las penas. “En el caso de Daniel Sauer, si sumamos, porque son varios delitos, serían 20 años, mientras que en el caso de Leonarda Villalobos, 18 años, y en el de Luis Hermosilla, 14 años. Esa es la pretensión nuestra, y esperamos que el tribunal la acoja”.

    Pese a estas acusaciones, fuentes conocedoras del caso apuntan a que las defensas solicitarían al tribunal la reapertura de la investigación, lo que retrasaría el inicio del juicio.

    El origen del caso

    El 14 de noviembre de 2024 se hizo pública la grabación de la reunión en la que participaba el penalista Luis Hermosilla y cuyo audio fue grabado por Villalobos. Ese audio, enviado por Rodrigo Topelberg a Ciper para su publicación.

    El denominado caso Audio, en el que se indaga los presuntos sobornos, se origina del caso Factop, nombre que surge de la investigación por presuntos delitos económicos en el factoring Factop, encabezado por los hermanos Daniel y Ariel Sauer y Topelberg, en el que también se ha vinculado a los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff.

    Pese a que inicialmente se indagaron como causas separadas, en enero del 2025, los persecutores de la Fiscalía Oriente, agruparon la indagatoria en una gran causa, llegando a sumar 35 imputados según los registros del Poder Judicial.

    Los imputados, incluso estuvieron meses en prisión preventiva, entre los que se encuentra el propio Hermosilla, Villalobos, Sauer, Topelberg y Jalaff.

    Las condenas ya logradas y las otras causas

    Hasta ahora, y pese al juicio que se aproxima, la Fiscalía Oriente ya ha logrado algunas condenas, todas a través de juicios abreviados. Ejemplo de aquello es que en agosto del año pasado se condenó al excontador de los Sauer, Marcelo Medina del Gatto, quien debe cumplir cinco años de libertad vigilada, además de pagar multas.

    Por medio del mismo procedimiento, también se condenó al exfuncionario de la Tesorería Renato Robles, sobornado por los otros imputados y quien debe cumplir tres años de libertad vigilada. Mismo caso que Patricio Mejías, exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos (SII), quien fue condenado a cuatro años y al pago de una multa de $9 millones.

    Alberto Sauer, padre de Ariel y Daniel, fue condenado a dos penas de 540 días por delitos bancarios, y la cual será cumplida en libertad.

    Pese a las condenas ya logradas y al próximo juicio que podría iniciar, tres días antes de que se cerrara la investigación, el Ministerio Público solicitó al mismo tribunal agrupar cinco investigaciones derivadas del mismo caso.

    Una de estas es la causa iniciada por la querella presentada por el liquidador de Factop, Eduardo Godoy, por delitos concursales. La segunda es por otra querella presentada por Nova Trade Solutions acusan a Jalaff, Sauer, entre otros, de simulación de contratos.

    La tercera causa es sobre la querella por presuntos delitos tributarios ingresada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra de Hermosilla. La cuarta es otra investigación iniciada por otra querella de Leonarda Villalobos por la filtración del audio. La quinta y última es por el mismo tipo de acción penal presentada por Larraín Vial Activos y el Fondo de Capital Estructurado en contra de algunos imputados en la causa.

    Más sobre:FiscalíaMinisterio PúblicoCaso AudioCaso FactopAudio FactopLuis Hermosilla

