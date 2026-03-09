Fiscalía reconsidera solicitud de cautelares contra Manuel Guerra y opta por pedir la prisión preventiva del expersecutor

Al finalizar la primera jornada de formalización de Manuel Guerra ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, informó que el Ministerio Público optó por solicitar la medida cautelar de prisión preventiva del imputado.

Originalmente, en línea con un acuerdo alcanzado con la defensa, el Ministerio Público pidió el arresto domiciliario total de Guerra, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con imputados u otros testigos de la causa.

Tras la declaración de Guerra y una vez que el tribunal determinó suspender la audiencia hasta este martes, Carrera tomó la palabra para notificar el cambio.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“Respecto a la solicitud de medidas cautelares había efectivamente un acuerdo que estaba sujeto a ciertas condiciones. Para efectos de que no sea sorpresa, porque, claramente, ese acuerdo no prosperó por distintos motivos, la solicitud del Ministerio Público el día de mañana, se lo planteo a la defensa ahora para que no sea sorpresa la solicitud que en este caso sería la de prisión preventiva", informó Carrera.

Una vez finalizada la audiencia, en un diálogo con la prensa, el fiscal ahondó en esta decisión, justificándola por el tenor de lo expuesto por el imputado ante el tribunal.

Carrera precisó que la idea de pedir una medida cautelar menos gravosa “se había conversado previamente con la defensa y bajo ciertos requisitos y circunstancias”.

Según afirmó, uno de esos requisitos “era no alegar ninguno de los elementos que hasta la fecha ha consignado en su carpeta investigativa del Ministerio Público”.

“Guerra está prestando declaración, por lo tanto va a haber una alegación respecto de cada uno de los elementos que nosotros tenemos en la carpeta investigativa. Y en esos términos ya quedamos en libertad respecto de ese acuerdo y vamos, por lo tanto, a pedir en estos momentos prisión preventiva”, puntualizó el fiscal.