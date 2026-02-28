SUSCRÍBETE
    Nacional

    Fiscalía reporta que en 2025 se registró la cifra más baja en seis años de robo violento de vehículos

    La Fiscalía Nacional publicó un informe en el que analizó este tipo de delitos en los últimos seis años. El ente persecutor reconoce las zonas más afectadas, el perfil de los autores y hasta cómo varía la dinámica de estos hechos, ya sea por encerronas, portonazos, abordazos o falsos pasajeros.

    José Carvajal Vega 
    José Carvajal Vega

    Un total de 89.179 robos violentos de vehículos son los que ha registrado el Ministerio Público durante los últimos seis años. La cifra fue dada a conocer este viernes por la Fiscalía Nacional, en su informe Nº5 sobre “Fenómenos criminales: robo violento de vehículos”.

    El completo análisis, dado a conocer por el organismo encabezado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, da cuenta de una disminución de este tipo de ilícitos del 28% durante 2025, así como también la variación que han tenido estos robos, que en algunos casos han quedado registrados en video.

    El informe de la División de Estudios revela que los robos violentos han tenido una disminución sostenida los últimos tres años, después del peak alcanzado en 2022, año en el que se registraron 17.087 robos, 46% más que el año anterior. Desde entonces, y sucesivamente, han existido caídas del 4, 10 y 28%, siendo el año recién pasado el que registra la menor cifra desde 2020.

    La gerenta de la División de Estudios, Ana María Morales, afirma que “el robo violento de vehículos, lejos de ser un delito oportunista, forma parte de una estrategia criminal más amplia, vinculada a mercados ilícitos donde operan submercados secundarios asociados a la exportación ilegal de vehículos, su comercialización interna mediante falsificación y blanqueo documental, o su desarme en talleres clandestinos, poniendo de manifiesto la necesidad de comprender estos delitos más allá de su expresión inmediata y violenta”.

    Dónde y cuándo

    El mismo informe realiza una radiografía a las características de estos robos. Por ejemplo, a nivel diario, la mayoría de los casos se concentra entre lunes y viernes, y existe una mayor proporción entre martes y jueves. En los sábados y domingos, especialmente este último, los ilícitos disminuyen considerablemente.

    En cuanto a horarios, la mayoría de los casos ocurre en horas nocturnas, entre las 20.00 y 23 horas, teniendo el peak a las 22 horas. También en la noche existen altos índices entre las 00.00 y la 1 de la madrugada. Desde esa hora y hasta las 17.00, el número de robos es menor.

    “Este hallazgo sugiere, para este tipo de delito, la importancia de avanzar en la aplicación de políticas basadas en enfoques situacionales y urbanísticos, como mejoramiento de la iluminación, visibilidad, del diseño vial y gestión del espacio público. Esto como parte de las estrategias preventivas que se deben complementar con las de inteligencia, análisis e investigación penal”, concluye la Fiscalía.

    Al revisar por zona, hay cinco comunas que concentran los robos violentos de vehículos, las cuales presentan el 25% de los casos de todo el país y el 32% de la Región Metropolitana. El listado lo lidera Maipú, con 5.923 casos en seis años, seguido de Puente Alto (4.700), San Bernardo (4.554), Pudahuel (3.966) y Quilicura (3.572).

    Del “abordazo” al “portonazo”

    La Fiscalía Nacional también detectó las modalidades en que ocurren estos robos. En particular, de los casi 90 mil casos, el 53,3% (47.511) se hizo a través de un “abordazo”, esto es, el robo violento de un auto mientras está estacionado y sus ocupantes son bajados con amenazas.

    Este tipo de robos, al igual que las otras modalidades, también varía en su ejecución, tanto por tiempo como por zonas. Por ejemplo, los abordazos son más comunes en regiones del norte y sur del país, mientras que en la capital se registran en cuatro grandes áreas, integradas por zonas como los límites de Recoleta con Conchalí, Quinta Normal con Lo Prado y Cerro Navia o La Pintana con San Bernardo.

    Las encerronas, por su parte, corresponden a la modalidad que ha registrado 28.062 casos (31,5%). Este tipo de robos, que se produce cuando el auto está en movimiento, se concentra principalmente en la Región Metropolitana: “Hay una concentración importante de casos en la intersección de Vespucio Sur con la Ruta 78 (Autopista del Sol) y en los alrededores de esta”. Lo mismo ocurre en la intersección de Vespucio Sur con la Ruta 5 y con General Velásquez.

    Conductor explica la táctica que usó para escapar de una encerrona en la Ruta 5

    El 11,1% (9.895 casos) de los robos de autos en los últimos seis años ha ocurrido a través de la modalidad del “falso pasajero”, en el cual una persona se hace pasar como un pasajero de aplicación para robar un auto. En la Región de Magallanes, el 43% de los robos de vehículos son de esta forma, mientras que en la capital se concentran en la zona de Quinta Normal y La Pintana. Este tipo de robos es el más violento: en el 13,4% de los casos la víctima terminó con lesiones.

    Por último, están los portonazos, con 3.705 casos (4,2%). Según la Fiscalía, “se encuentran más dispersos” en la capital, abarcando comunas como Lo Prado, Estación Central, Pudahuel, Maipú y Quinta Normal.

    La Fiscalía advierte que “el comportamiento de estos hechos en otros países muestra la aparición de variantes en el fenómeno como, por ejemplo, falsos accidentes, bloqueos electrónicos remotos, inhibidores de señal o secuestros breves, todos los cuales podrían eventualmente replicarse más sistemáticamente en Chile”.

    En la mayoría de los casos de robo violento de vehículos (44,4%) participan dos o más autores. Según el Ministerio Público, de todas las personas que han sido identificadas cometiendo este delito, el 54% tiene menos de 22 años, siendo el grupo etario entre los 18 y 21 años el que más predomina.

    Estas personas, según el relato de las víctimas, en el 40% de los casos han usado armas de fuego, teniendo variaciones según el tipo de hechos. Por ejemplo, las pistolas se usan más en las encerronas, mientras que las armas blancas tienen mayor presencia en los casos de “falso pasajero”.

