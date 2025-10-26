Fiscalía y PDI desarticulan banda dedicada a “encerronas” y “turbazos” en la Región Metropolitana

La labor de detectives de la Brigada Investigadora de Robos Occidente de la Policía de Investigaciones, en coordinación con el Ministerio Público, permitió desarticular a una banda criminal compuesta por cuatro adultos y dos menores de edad, vinculados a diversos delitos modalidad “turbazos” y “encerronas” en la Región Metropolitana.

El subprefecto Agustín Urbina, jefe de la BIRO Occidente de la PDI, explicó que la investigación desarrollada en conjunto con la unidad Sacfi de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente tomó como punto de partida un delito de robo con intimidación y violencia bajo la modalidad de “turbazo”, ocurrido el 23 de septiembre en un domicilio particular ubicado en Cerrillos.

La indagatoria permitió detener a un adulto y dos adolescente involucrados en eses hecho.

“Producto de estas diligencias, además se dio cumplimiento a las respectivas órdenes del traje de registro en siete domicilios en el sector norte, logrando la detención de otros tres imputados por los delitos flagrantes de infracción a la ley 20.000 y infracción también a la ley 17.798 sobre el control de armas”, precisó el subprefecto Urbina.

En los allanamientos, los detectives incautaron especies asociadas a los robos, además de distintos tipos de drogas, como clorhidrato de cocaína, cocaína base, marihuana, ketamina y medicamentos psicotrópicos además de dinero en efectivo y armas de fantasía y fogueo.

Por su parte, Eduardo Pontigo, fiscal de Focos Occidente, afirmó que estaría acreditada la participación de tres de los detenidos en la violenta irrupción de una banda delictual en un inmueble de la calle Carriel Sur de Cerrillos, la madrugada del 23 de septiembre.

En la zona se producía por esos días una verdadera “ola delictual”, según reconocían desde el Ministerio Público.

Los vehículos en los que llegaban a los domicilios los integrantes de la banda también eran usados en robos a automovilistas en modalidad de “encerrona”.

“Las técnicas que se utilizaron en este caso para poder esclarecer estos hechos fueron en análisis de redes sociales, en análisis también de los pórticos de los vehículos, también se efectuó el análisis de las cámaras de seguridad, estableciendo el carácter morfológico de cada uno de los imputados, también vestimentas, y obviamente también el tema del reconocimiento de las víctimas de los mismos”, explicó el persecutor.

Tras su formalización, los menores de edad quedaron en internación provisoria y el imputado adulto quedó en prisión preventiva.

Se fijó un plazo de investigación de 100 días.