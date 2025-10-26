SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Fiscalía y PDI desarticulan banda dedicada a “encerronas” y “turbazos” en la Región Metropolitana

Cuatro adultos y dos menores de edad fueron detenidos. Tras su formalización, los menores de edad quedaron en internación provisoria y el adulto quedó en prisión preventiva. Se fijó un plazo de investigación de 100 días.

José NavarretePor 
José Navarrete

La labor de detectives de la Brigada Investigadora de Robos Occidente de la Policía de Investigaciones, en coordinación con el Ministerio Público, permitió desarticular a una banda criminal compuesta por cuatro adultos y dos menores de edad, vinculados a diversos delitos modalidad “turbazos” y “encerronas” en la Región Metropolitana.

El subprefecto Agustín Urbina, jefe de la BIRO Occidente de la PDI, explicó que la investigación desarrollada en conjunto con la unidad Sacfi de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente tomó como punto de partida un delito de robo con intimidación y violencia bajo la modalidad de “turbazo”, ocurrido el 23 de septiembre en un domicilio particular ubicado en Cerrillos.

La indagatoria permitió detener a un adulto y dos adolescente involucrados en eses hecho.

“Producto de estas diligencias, además se dio cumplimiento a las respectivas órdenes del traje de registro en siete domicilios en el sector norte, logrando la detención de otros tres imputados por los delitos flagrantes de infracción a la ley 20.000 y infracción también a la ley 17.798 sobre el control de armas”, precisó el subprefecto Urbina.

En los allanamientos, los detectives incautaron especies asociadas a los robos, además de distintos tipos de drogas, como clorhidrato de cocaína, cocaína base, marihuana, ketamina y medicamentos psicotrópicos además de dinero en efectivo y armas de fantasía y fogueo.

Por su parte, Eduardo Pontigo, fiscal de Focos Occidente, afirmó que estaría acreditada la participación de tres de los detenidos en la violenta irrupción de una banda delictual en un inmueble de la calle Carriel Sur de Cerrillos, la madrugada del 23 de septiembre.

En la zona se producía por esos días una verdadera “ola delictual”, según reconocían desde el Ministerio Público.

Los vehículos en los que llegaban a los domicilios los integrantes de la banda también eran usados en robos a automovilistas en modalidad de “encerrona”.

“Las técnicas que se utilizaron en este caso para poder esclarecer estos hechos fueron en análisis de redes sociales, en análisis también de los pórticos de los vehículos, también se efectuó el análisis de las cámaras de seguridad, estableciendo el carácter morfológico de cada uno de los imputados, también vestimentas, y obviamente también el tema del reconocimiento de las víctimas de los mismos”, explicó el persecutor.

Tras su formalización, los menores de edad quedaron en internación provisoria y el imputado adulto quedó en prisión preventiva.

Se fijó un plazo de investigación de 100 días.

Más sobre:PolicialPDIDelincuenciaSeguridad

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

UDI y RN afinan detalles para presentar acusación constitucional contra Diego Pardow en la última semana de octubre

La mano de Boric en la Macrozona Sur: seis acciones por Ley Antiterrorista y 514 querellas

Jornada clave para Milei: inicia cierre de mesas por elecciones legislativas en Argentina

Tres menores de edad son rescatados tras quedar extraviados en la Quebrada de Macul

Nueve muertos y 29 heridos tras caída de bus desde un puente en Misiones, Argentina

Investigan homicidio en Nacimiento: víctima fue baleada

Lo más leído

1.
Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

2.
Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

3.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

4.
Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

5.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

Fiscalía y PDI desarticulan banda dedicada a “encerronas” y “turbazos” en la Región Metropolitana
Chile

Fiscalía y PDI desarticulan banda dedicada a “encerronas” y “turbazos” en la Región Metropolitana

UDI y RN afinan detalles para presentar acusación constitucional contra Diego Pardow en la última semana de octubre

La mano de Boric en la Macrozona Sur: seis acciones por Ley Antiterrorista y 514 querellas

EE.UU. y China pactan suspensión temporal de aranceles antes de reunión de líderes
Negocios

EE.UU. y China pactan suspensión temporal de aranceles antes de reunión de líderes

Tras reunión en cumbre de Asean en Malasia: Lula y Trump negociarán los aranceles

El reajuste del sector público pone presión a la tramitación del Presupuesto 2026

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China
Tendencias

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

En vivo: O’Higgins recibe a un Coquimbo Unido que quiere dar un paso más hacia el título de la Liga de Primera
El Deportivo

En vivo: O’Higgins recibe a un Coquimbo Unido que quiere dar un paso más hacia el título de la Liga de Primera

Cobresal logra un triunfo vital por las copas y deja a Unión Española una fecha más en zona de descenso

Daniel Garnero valora el triunfo sobre la U: “Encontramos una personalidad que necesitaremos”

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”
Cultura y entretención

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Mon Laferte se alista para el Festival de Viña y lanza uno de sus discos más personales: “No sé escribir de otra forma”

Lo que pasa, lo que queda

Jornada clave para Milei: inicia cierre de mesas por elecciones legislativas en Argentina
Mundo

Jornada clave para Milei: inicia cierre de mesas por elecciones legislativas en Argentina

Nueve muertos y 29 heridos tras caída de bus desde un puente en Misiones, Argentina

Al menos 40 menores de edad palestinos han muerto por fuego israelí en Cisjordania en lo que va de año

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal