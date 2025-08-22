Fiscalía y PDI realizan diligencias en la Municipalidad de Copiapó por presuntas irregularidades de horas extraordinarias

La Municipalidad de Copiapó informó este viernes que la Fiscalía Local realizó diligencias investigativas en las dependencias del municipio -en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI)- por “presuntas irregularidades en la asignación de horas extraordinarias”.

En una declaración pública, la municipalidad indicó que “ante las diligencias iniciadas hoy por Fiscalía de Atacama en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el pago de horas extraordinarias, desde la Municipalidad de Copiapó les informamos nuestra total y completa disposición a entregar todos los antecedentes necesarios”.

En la imagen compartida sostienen que “como municipio, respetamos y valoramos el trabajo de los organismos competentes y reiteramos nuestra total disposición para colaborar con las instancias que sean necesarias, con el fin de que se esclarezcan los hechos denunciados”.

Además, reiteraron su compromiso con la transparencia, la probidad y el cumplimiento estricto de la normativa vigente. “Entendiendo que es deber de toda institución pública resguardar la confianza de la comunidad en el correcto ejercicio de la función pública”, añadieron.