Fiscalización por Halloween: en la RM se han cursado más de 12 sumarios sanitarios y 6.400 productos han sido retirados del mercado

Previo a las celebraciones de Halloween, el seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto, encabezó una fiscalización en un mall asiático ubicado en barrio Franklin, en donde se detectó la venta de disfraces sin etiquetado y sin certificados de inflamabilidad, requisitos para vender productos dirigidos a niños, niñas y adolescentes menores de 14 años.

Debido a esto, 400 disfraces del fueron retirados de la venta y se cursó un sumario sanitario al establcimiento.

Al respecto, el seremi de Salud regional detalló que para la fecha ya han activado un plan de intensificación de fiscalización a los grandes puntos de venta y distribución de disfraces, “justamente para verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria" que regula la seguridad de estos productos, evitando así accidentes por asfixia o quemaduras.

En total, indicó, son más de 20 fiscalizaciones que ya se han realizado en la Región Metropolitana en esta campaña, lo que ha generado más de 12 sumarios sanitarios y que se retiraran del mercado más de 6.400 productos-en este caso disfraces- que no cumplían con la normativa sanitaria, ya sea porque no contaban con la debida rotulación en español o no acreditaban certificados de cumplimiento sobre la inflamabilidad.

Estos productos, explicó, deben contener retardantes para que en el caso de entrar en contacto con el fuego no presente una rápida combustión. “Esto es muy importante para que las personas adultas que están a cargo de los niños, niñas y adolescentes tengan tiempo de reaccionar, evitando quemaduras”, advirtió.

Asimismo, la autoridad sanitaria indicó que en el marco de las fiscalizaciones se ha detectado también la venta de cosméticos sin registro del Instituto de Salud Pública, “lo que indica que sus componentes no han sido revisados por el ISP, pudiendo contener químicos peligrosos. Llamamos a los padres y responsables de los niños y niñas a comprar maquillajes siempre en el mercado formal, fijándose que estén certificados, y a que antes de aplicarlos hagan una prueba en una zona pequeña de la piel del menor, para verificar si genera algún tipo de alergia”.

En esto, el seremi de Salud reiteró el llamado a los adultos responsables “a adquirir disfraces y accesorios en lugares establecidos, revisando que posean rotulado”.

“Si van a comprar máscaras, deben fijarse que tenga orificios a la altura de ojos y nariz para que el niño o niña pueda ver y respirar adecuadamente y preferir aquellas de material plástico grueso, ya que tienen menor riesgo de inflamabilidad. Además, recomendamos evitar comprar disfraces que no contengan piezas pequeñas ni accesorios con puntas, evitando una probable asfixia por una pieza desprendida y algún corte o herida”, apuntó.

Recomendaciones para compras de Halloween