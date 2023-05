Flota china: Armada mantiene “vigilancia activa” de 600 embarcaciones que cruzan Zona Económica Exclusiva

La Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) de la Armada, junto al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) “mantienen una vigilancia activa y permanente” para controlar el tráfico marítimo en el territorio chileno, con especial atención al tránsito de una flota de 600 embarcaciones de origen extranjero que durante estos días se traslada desde el Atlántico hacia el sectores de pesca en el centro del Océano Pacífico, cruzando por la Zona Económica Exclusiva, informó la institución naval.

Según precisaron desde la Armada, las embarcaciones se encuentran controladas y fiscalizadas mediante un sistema de monitoreo satelital que utilizan Directemar y Sernapesca, además de la red de avistamientos existentes. De acuerdo a estos reportes se descarta hasta el momento que hayan realizado faenas de pesca en espacios nacionales.

“Quisimos adelantarnos en lo que es la fiscalización y monitoreo de esta flota china, que como ustedes saben actualmente se encuentra frente a Argentina, pescando lo que es el calamar rojo. Es una importante flota, son 600 naves aproximadamente, que están frente a Argentina, pasan después hacia el Océano Pacífico, llegando hasta frente a las Islas Galápagos, entre 250 hasta 450 de esas 600 naves. El año pasado, por ejemplo, nosotros tuvimos cerca de 200 naves, al igual que el año 2021, pero siempre estamos atentos a que este número pudiese aumentar”, señaló la directora nacional de Sernapesca, Soledad Tapia.

A través de su Servicio de Búsqueda y Salvamento, la Armada ha monitoreado por más de dos décadas el tránsito de esta flota y Sernapesca, hace lo mismo desde octubre de 2020, en plena pandemia. Entonces se detectó que operaba frente a las costas de Ecuador y Perú, desplazándose a través de la Zona Económica Exclusiva hacia el Atlántico, para realizar operaciones de pesca frente a las costas de Argentina.

Respecto de las sanciones que se pueden cursar si una embarcación realiza faenas de pesca irregulares, la directora de Sernapesca explicó que “la Ley General de Pesca y Acuicultura, en el artículo 115°, señala hasta un máximo de 400 UTM por tonelada de registro grueso de la embarcación que capturas”.

“Si consideramos que estas naves chinas pueden tener hasta 900 toneladas de registro grueso, multiplicado por 400 da miles de millones de pesos por multa”, detalló la autoridad.

La Armada mantiene manera periódica operaciones de fiscalización pesquera, a través de buques y aeronaves, con el fin de efectuar un control efectivo sobre las flotas extranjeras, ya sea en su tránsito por la Zona Económica Exclusiva, así como también de sus operaciones en alta mar. De esta forma, se verifica que no se efectúen actividades extractivas en aguas nacionales por parte de naves extranjeras y, en caso de detectarlas, se adoptan las medidas legales que correspondan. Del mismo modo, en alta mar se verifica que las operaciones que realizan las flotas, se ajusten a las medidas de conservación establecidas en los organismos regionales de pesca en los que Chile es parte o cooperador, con el objetivo de resguardar los intereses marítimos nacionales, asegurar una pesca sustentable y de prevenir, desalentar y eliminar la pesca Ilegal, no declarada o no reglamentada.

El capitán de navío litoral Sigfrido Ramírez, subdirector de la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático (Dirinmar), explicó que “la fiscalización de esta flota en particular es una de las múltiples tareas que realiza la Autoridad Marítima en la prevención de operaciones de pesca que vulneren la norma”.

“En ese sentido, y en el trabajo conjunto que realizamos con Sernapesca, es la fiscalización del tránsito de esta flota, y esa fiscalización es realizada de manera permanente tanto con medios satelitales y otras fuentes de información que nos permiten tener un panorama de superficie en que podemos conocer la posición y tránsito de esta flota por nuestras aguas jurisdiccionales; y además con una serie de medios que son aportados por la Armada para poder fiscalizar en terreno, que incluye unidades de superficie y aéreas”, señaló.

En cuanto a la posible comisión de ilícitos pesqueros, el comandante Ramírez afirmó que no se han registrado actos contra la norma.

“Este monitoreo ya lleva varias décadas, es una labor permanente que realiza la Armada a través de la Dirección de Seguridad de Operaciones Marítimas de mantener este panorama y en estos años de monitoreo no hemos registrado, respecto de esta flota en particular, alguna pesca ilegal o no autorizada dentro de nuestra Zona Económica Exclusiva”, sostuvo.