Fonasa, Conadi, Dirección del Trabajo: gobierno activa “balas de plata” y excluye siete cargos clave del sistema de Alta Dirección Pública

El gobierno del presidente José Antonio Kast oficializó una serie de decretos que activan las denominadas “balas de plata” en siete servicios públicos estratégicos, al excluir sus máximos cargos del sistema de selección de la Alta Dirección Pública (ADP).

Las resoluciones, publicadas por el Ministerio de Hacienda en el Diario Oficial, establecen que cargos como el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, el director del Trabajo, el director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), el director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el fiscal del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el superintendente de Salud quedarán exentos del mecanismo regular de selección, permitiendo su designación directa por parte del Ejecutivo.

En la práctica, esta medida implica que dichos puestos -habitualmente concursados mediante el sistema ADP para garantizar criterios técnicos y de mérito- podrán ser ocupados sin ese proceso, en el marco de las facultades especiales que la ley otorga a cada nueva administración durante los primeros meses de gobierno.

¿Qué son las “balas de plata”?

El concepto alude a una herramienta contemplada en la ley N° 19.882, que regula la Alta Dirección Pública, y que permite al Presidente de la República nombrar directamente hasta 12 jefes de servicio en el inicio de su mandato, sin pasar por concurso público.

Hasta ahora, la administración de José Antonio Kast ya ha utilizado parte de este mecanismo. Entre los nombramientos confirmados figuran Jorge Trujillo en el Servicio de Impuestos Internos (SII), David Oddó en la Dirección del Trabajo y Frank Sauerbaum en el Servicio Nacional de Migraciones.

En particular, los dos primeros cargos son considerados clave para la implementación del programa económico del gobierno, especialmente en materia tributaria y laboral. Trujillo tendrá la misión de liderar una reforma que contempla la rebaja del impuesto corporativo, mientras que Oddó deberá abordar cambios en fiscalización y relaciones laborales.

Alcance de los decretos

Los decretos dados a conocer amplían en la práctica el margen de intervención del Ejecutivo sobre cargos estratégicos, al excluirlos explícitamente de las normas que regulan los concursos de la ADP, lo que permite acelerar nombramientos en áreas sensibles como salud, medio ambiente, obras públicas, trabajo y migraciones.

Además, la normativa vigente también permite al Presidente solicitar la renuncia de otros altos directivos que no estén dentro de estas excepciones.

En esos casos, los reemplazos deben ser definidos mediante concurso público, aunque con la posibilidad de designar autoridades subrogantes mientras se desarrolla el proceso.

Contexto político y críticas

La activación de estas medidas ocurre en un escenario de creciente tensión política a pocos días del cambio de mando.

Diversas decisiones del Ejecutivo -como recortes presupuestarios, retiro de decretos en áreas medioambientales y laborales, y ajustes en políticas públicas heredadas- han generado críticas desde sectores sindicales y de la oposición.

Entre los puntos más cuestionados se encuentran la reducción de recursos a ministerios, la suspensión de iniciativas como la negociación ramal y la revisión de decretos en materia medioambiental y de tierras indígenas, estos últimos vinculados a la Conadi.