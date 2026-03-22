SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fonasa, Conadi, Dirección del Trabajo: gobierno activa “balas de plata” y excluye siete cargos clave del sistema de Alta Dirección Pública

    Las medidas, oficializadas en el Diario Oficial, permiten designaciones directas en servicios estratégicos y se suman a una serie de decisiones administrativas que han tensionado el inicio del nuevo mandato.

    Por 
    Roberto Martínez
    20/03/2026 - PRESIDENTE JOSE ANTONIO KAST. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    El gobierno del presidente José Antonio Kast oficializó una serie de decretos que activan las denominadas “balas de plata” en siete servicios públicos estratégicos, al excluir sus máximos cargos del sistema de selección de la Alta Dirección Pública (ADP).

    Las resoluciones, publicadas por el Ministerio de Hacienda en el Diario Oficial, establecen que cargos como el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, el director del Trabajo, el director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), el director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el fiscal del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el superintendente de Salud quedarán exentos del mecanismo regular de selección, permitiendo su designación directa por parte del Ejecutivo.

    En la práctica, esta medida implica que dichos puestos -habitualmente concursados mediante el sistema ADP para garantizar criterios técnicos y de mérito- podrán ser ocupados sin ese proceso, en el marco de las facultades especiales que la ley otorga a cada nueva administración durante los primeros meses de gobierno.

    ¿Qué son las “balas de plata”?

    El concepto alude a una herramienta contemplada en la ley N° 19.882, que regula la Alta Dirección Pública, y que permite al Presidente de la República nombrar directamente hasta 12 jefes de servicio en el inicio de su mandato, sin pasar por concurso público.

    Hasta ahora, la administración de José Antonio Kast ya ha utilizado parte de este mecanismo. Entre los nombramientos confirmados figuran Jorge Trujillo en el Servicio de Impuestos Internos (SII), David Oddó en la Dirección del Trabajo y Frank Sauerbaum en el Servicio Nacional de Migraciones.

    En particular, los dos primeros cargos son considerados clave para la implementación del programa económico del gobierno, especialmente en materia tributaria y laboral. Trujillo tendrá la misión de liderar una reforma que contempla la rebaja del impuesto corporativo, mientras que Oddó deberá abordar cambios en fiscalización y relaciones laborales.

    Alcance de los decretos

    Los decretos dados a conocer amplían en la práctica el margen de intervención del Ejecutivo sobre cargos estratégicos, al excluirlos explícitamente de las normas que regulan los concursos de la ADP, lo que permite acelerar nombramientos en áreas sensibles como salud, medio ambiente, obras públicas, trabajo y migraciones.

    Además, la normativa vigente también permite al Presidente solicitar la renuncia de otros altos directivos que no estén dentro de estas excepciones.

    En esos casos, los reemplazos deben ser definidos mediante concurso público, aunque con la posibilidad de designar autoridades subrogantes mientras se desarrolla el proceso.

    Contexto político y críticas

    La activación de estas medidas ocurre en un escenario de creciente tensión política a pocos días del cambio de mando.

    Diversas decisiones del Ejecutivo -como recortes presupuestarios, retiro de decretos en áreas medioambientales y laborales, y ajustes en políticas públicas heredadas- han generado críticas desde sectores sindicales y de la oposición.

    Entre los puntos más cuestionados se encuentran la reducción de recursos a ministerios, la suspensión de iniciativas como la negociación ramal y la revisión de decretos en materia medioambiental y de tierras indígenas, estos últimos vinculados a la Conadi.

    Más sobre:Balas de plataJosé Antonio KastAlta Dirección PúblicaMigracionesDirección del TrabajoConadiFonasaSEASuperintendencia de Salud

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel anuncia que intensificará sus “operaciones terrestres selectivas” en Líbano

    Papa León XIV condena los conflictos armados: “Son una vergüenza para toda la humanidad”

    PDI detiene en Concepción a prófugo por femicidio frustrado ocurrido en Puente Alto

    Oposición rechaza llamado “a la unidad” del Presidente Kast por indultos a uniformados

    Este lunes inicia ronda de formalizaciones a 359 funcionarios públicos por uso de licencias médicas falsas

    Sociedad de Cirugía Plástica advierte “falla estructural” por caso de mujer en riesgo vital tras lipoescultura

    Lo más leído

    1.
    Con presencia de Cecilia Morel: inician obras de gimnasio multisensorial en centro UC Síndrome de Down

    Con presencia de Cecilia Morel: inician obras de gimnasio multisensorial en centro UC Síndrome de Down

    2.
    Este lunes inicia ronda de formalizaciones a 359 funcionarios públicos por uso de licencias médicas falsas

    Este lunes inicia ronda de formalizaciones a 359 funcionarios públicos por uso de licencias médicas falsas

    3.
    Smiljan Radic, Premio Pritzker de Arquitectura: “La mayoría de los edificios han sido ensayos; pensarlos como una total, como una tesis, no me gusta”

    Smiljan Radic, Premio Pritzker de Arquitectura: “La mayoría de los edificios han sido ensayos; pensarlos como una total, como una tesis, no me gusta”

    4.
    Tribunal sobresee a exsubsecretario Zúñiga tras querella por contrato con Espacio Riesco para hospital de emergencia en pandemia

    Tribunal sobresee a exsubsecretario Zúñiga tras querella por contrato con Espacio Riesco para hospital de emergencia en pandemia

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Santiago Wanderers vs. Flamengo por la Copa Libertadores Sub 20

    A qué hora y dónde ver a Santiago Wanderers vs. Flamengo por la Copa Libertadores Sub 20

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. U. de Concepción por la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. U. de Concepción por la Copa de la Liga

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Atlético en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Atlético en TV y streaming

    Fonasa, Conadi, Dirección del Trabajo: gobierno activa “balas de plata” y excluye siete cargos clave del sistema de Alta Dirección Pública
    Chile

    Fonasa, Conadi, Dirección del Trabajo: gobierno activa “balas de plata” y excluye siete cargos clave del sistema de Alta Dirección Pública

    PDI detiene en Concepción a prófugo por femicidio frustrado ocurrido en Puente Alto

    Oposición rechaza llamado “a la unidad” del Presidente Kast por indultos a uniformados

    Ser pobre y mujer en Chile: la doble trampa que el mercado laboral no ha podido resolver
    Negocios

    Ser pobre y mujer en Chile: la doble trampa que el mercado laboral no ha podido resolver

    Wom a un año del Capítulo 11: “Vamos a pelear en las calles en un mercado de cuatro jugadores”

    El fundo que el canciller tiene en Puerto Octay y donde creó un coto de caza

    Qué es el gaslighting y cuál es el método más común de las personas manipuladoras
    Tendencias

    Qué es el gaslighting y cuál es el método más común de las personas manipuladoras

    ¿El apéndice es realmente innecesario en el cuerpo? Esto dice la ciencia

    Qué es la dieta keto y cuáles son sus beneficios, según un reciente estudio

    Un derbi lleno de goles: Real Madrid le gana en un partidazo al Atlético de Simeone y sigue soñando con LaLiga
    El Deportivo

    Un derbi lleno de goles: Real Madrid le gana en un partidazo al Atlético de Simeone y sigue soñando con LaLiga

    En vivo: Santiago Wanderers va por la hazaña ante Flamengo en la final de la Copa Libertadores Sub 20

    En vivo: la UC recibe a Universidad de Concepción (sin Zampedri) en su debut por la Copa de la Liga

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    El huracán (todavía) lleva tu nombre: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    El huracán (todavía) lleva tu nombre: un relato de Jaime Bayly

    Paolo Sorrentino: “La vanidad y el oportunismo son totalmente incompatibles con la política”

    Jorge Drexler: “Enfrentar a la canción de autor con el género urbano no tiene sentido; es una discusión tonta”

    “Seríamos ingenuos si no lo hiciéramos”: Cuba advierte que se prepara ante una posible intervención militar de EE.UU.
    Mundo

    “Seríamos ingenuos si no lo hiciéramos”: Cuba advierte que se prepara ante una posible intervención militar de EE.UU.

    Israel anuncia que intensificará sus “operaciones terrestres selectivas” en Líbano

    Papa León XIV condena los conflictos armados: “Son una vergüenza para toda la humanidad”

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones
    Paula

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo

    Reducción mamaria: las razones detrás de la decisión