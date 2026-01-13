Formalizan a 4 excarabineros que se quedaron con bebidas alcohólicas recuperadas en La Serena: las entregaron a un comerciante de la zona

Una denuncia realizada por la propia institución de Carabineros dio pie a una investigación contra cuatro exfuncionarios por parte de la Fiscalía de La Serena, los que se habrían quedado con parte de una incautación de bebidas alcohólicas robadas que habían sido recuperadas en un operativo policial, para luego entregarlas a un comerciante del la comuna.

De esta forma, los expolicías y el comerciante involucrado fueron formalizados ante el Juzgado de Garantía de La Serena, por delitos de receptación, obstrucción a la investigación, malversación de efectos públicos o privados, falsificación de un parte policial y tenencia ilegal de municiones.

De acuerdo a la imputación de la entidad persecutora, los excarabineros habrían concurrido en septiembre de 2025 a un procedimiento por sustracción de especies, consistentes en bebidas alcohólicas, en el que parte de lo recuperado no fue informado de manera fidedigna y fue entregado por los imputados al dueño de un restaurant de la comuna.

Así, mientras el comerciante fue formalizado por receptación, a los cuatro exfuncionarios públicos se les imputaron cargos por obstrucción a la investigación y malversación de efectos públicos o privados.

En tanto, uno de ellos fue formalizado, además, por los delitos de tenencia ilegal de municiones y falsificación de un parte policial, es decir, falsificación de documento público.

La investigación

La fiscal jefa de La Serena, Ninoska Mosnich, relató que “a raíz de una denuncia que proviene de la propia institución de Carabineros, se genera una investigación en virtud de la cual se logró establecer que cuatro funcionarios de la Prefectura Elqui habrían cometido los delitos de obstrucción a la investigación, malversación de efectos públicos y uno de ellos además el delito de falsificación de documento público y tenencia ilegal en municiones”.

Agregó que, posterior a esta denuncia, se inició una investigación con la Sección de Asuntos Internos de Carabineros, “quienes de manera muy diligente comenzaron a establecer y recabar las pruebas suficientes para acreditar la imputación que el Ministerio Público hizo”, explicó.

Así, sostuvo la persecutora, “los hechos decantaron en órdenes de detención y de entrada y registro a dos viviendas que tuvieron como resultado la incautación de teléfonos celulares y municiones en el caso de uno de los funcionarios, teléfonos y dispositivos digitales en el caso de un civil que también estaba involucrado en estos hechos”.

El excarabinero formalizado por cuatro delitos quedó en prisión preventiva, mientras que los otros tres funcionarios policiales, más el comerciante, quedaron con prohibición de salir del país y firma semanal.

Además, se fijó un plazo de 70 días para la investigación.