Formalizan a dos personas que provocaron incendio forestal en Cobquecura tras mala manipulación de galletera eléctrica

En el Juzgado de Garantía de Quirihue, en la región de Ñuble, se realizó este sábado la audiencia de formalización de cargos a dos ciudadanos haitianos detenidos durante la jornada del viernes tras provocar un incendio forestal en Cobquecura.

Según detalló la fiscal jefe de Quirihue, Paulina Valdebenito, el hecho se habría producido luego que los dos trabajadores hubieran provocado el incendio de pastizales por las chispas que lanzaba una galletera eléctrica que estaban utilizando para cortar fierro.

El incendio forestal dejó una afectación total de 20 metros cuadrados de terreno quemado. La pronta reacción de funcionarios de Bomberos y de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) permitieron que la emergencia fuese prontamente controlada.

Tras ello, Carabineros detuvo a Ives Rene Belval y a Leonardo García Contreras durante la tarde del viernes, para su formalización este sábado.

Los sujetos fueron formalizados por el delito de incendio forestal negligente. Valdebenito explicó que los imputados tuvieron un actuar imprudente y que además no habrían considerado que al momento del uso de estas herramientas la región de Ñuble se encontraba bajo alerta roja y en estado de catástrofe, luego de sufrir incendios forestales desde la semana pasada.

“Se impuso al imputado que realizó las maniobras propiamente tal, es decir, el corte con la galletera que produjo las chispas, la medida cautelar de arresto domiciliario parcial. A ambos imputados se les impuso también la prohibición de acercarse al predio en donde realizaban estas faenas entre las 12 y 18 horas, que es el horario en que actualmente se encuentra prohibido todo tipo de faena donde se utilice fuego o fuentes de calor susceptibles de causar incendio”, explicó Valdebenito sobre la determinación del tribunal esta jornada.

El tribunal estableció un plazo de tres meses para la investigación del caso.